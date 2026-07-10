- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
154
盈利交易:
102 (66.23%)
亏损交易:
52 (33.77%)
最好交易:
18.42 USD
最差交易:
-10.48 USD
毛利:
133.87 USD (7 198 pips)
毛利亏损:
-89.15 USD (6 808 pips)
最大连续赢利:
12 (6.28 USD)
最大连续盈利:
46.88 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
51.81%
最大入金加载:
105.88%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.02
长期交易:
79 (51.30%)
短期交易:
75 (48.70%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
1.31 USD
平均损失:
-1.71 USD
最大连续失误:
6 (-43.76 USD)
最大连续亏损:
-43.76 USD (6)
每月增长:
31.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
43.76 USD (25.49%)
相对跌幅:
结余:
25.48% (43.76 USD)
净值:
71.79% (91.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF_i
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF_i
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF_i
|454
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.42 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6.28 USD
最大连续亏损: -43.76 USD
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无数据
Minimun deposit: 50 usd
Recomended deposit: 100 usd
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
6
100%
154
66%
52%
1.50
0.29
USD
USD
72%
1:500