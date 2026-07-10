- Прирост
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Всего трейдов:
283
Прибыльных трейдов:
207 (73.14%)
Убыточных трейдов:
76 (26.86%)
Лучший трейд:
34.28 EUR
Худший трейд:
-56.71 EUR
Общая прибыль:
624.19 EUR (64 058 pips)
Общий убыток:
-564.09 EUR (64 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (24.31 EUR)
Макс. прибыль в серии:
50.38 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.05%
Макс. загрузка депозита:
19.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
142 (50.18%)
Коротких трейдов:
141 (49.82%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.21 EUR
Средняя прибыль:
3.02 EUR
Средний убыток:
-7.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-367.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-367.32 EUR (12)
Прирост в месяц:
-32.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.37 EUR
Максимальная:
368.17 EUR (50.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.61% (367.32 EUR)
По эквити:
47.56% (343.20 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|XAUUSD.i
|77
|EURNZD.i
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-101
|XAUUSD.i
|109
|EURNZD.i
|60
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|XAUUSD.i
|11K
|EURNZD.i
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.28 EUR
Худший трейд: -57 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +24.31 EUR
Макс. убыток в серии: -367.32 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
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Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
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OctaFX-Real2
|5.67 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
601
EUR
EUR
12
99%
283
73%
6%
1.10
0.21
EUR
EUR
51%
1:500