- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
315
盈利交易:
235 (74.60%)
亏损交易:
80 (25.40%)
最好交易:
34.28 EUR
最差交易:
-56.71 EUR
毛利:
713.58 EUR (74 363 pips)
毛利亏损:
-577.90 EUR (66 526 pips)
最大连续赢利:
27 (94.09 EUR)
最大连续盈利:
94.09 EUR (27)
夏普比率:
0.06
交易活动:
6.05%
最大入金加载:
19.66%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
55
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.37
长期交易:
170 (53.97%)
短期交易:
145 (46.03%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.43 EUR
平均利润:
3.04 EUR
平均损失:
-7.22 EUR
最大连续失误:
12 (-367.32 EUR)
最大连续亏损:
-367.32 EUR (12)
每月增长:
-27.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
42.37 EUR
最大值:
368.17 EUR (50.73%)
相对跌幅:
结余:
50.61% (367.32 EUR)
净值:
47.56% (343.20 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|XAUUSD.i
|77
|EURNZD.i
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-14
|XAUUSD.i
|109
|EURNZD.i
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|XAUUSD.i
|11K
|EURNZD.i
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.28 EUR
最差交易: -57 EUR
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +94.09 EUR
最大连续亏损: -367.32 EUR
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赢%
活动
PF
预期回报
提取
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每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
677
EUR
EUR
13
99%
315
74%
6%
1.23
0.43
EUR
EUR
51%
1:500