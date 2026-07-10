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信号 / MetaTrader 5 / SCALPDAY V3 R
Jerome Francois Trapani

SCALPDAY V3 R

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交易:
315
盈利交易:
235 (74.60%)
亏损交易:
80 (25.40%)
最好交易:
34.28 EUR
最差交易:
-56.71 EUR
毛利:
713.58 EUR (74 363 pips)
毛利亏损:
-577.90 EUR (66 526 pips)
最大连续赢利:
27 (94.09 EUR)
最大连续盈利:
94.09 EUR (27)
夏普比率:
0.06
交易活动:
6.05%
最大入金加载:
19.66%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
55
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.37
长期交易:
170 (53.97%)
短期交易:
145 (46.03%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.43 EUR
平均利润:
3.04 EUR
平均损失:
-7.22 EUR
最大连续失误:
12 (-367.32 EUR)
最大连续亏损:
-367.32 EUR (12)
每月增长:
-27.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
42.37 EUR
最大值:
368.17 EUR (50.73%)
相对跌幅:
结余:
50.61% (367.32 EUR)
净值:
47.56% (343.20 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 208
XAUUSD.i 77
EURNZD.i 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -14
XAUUSD.i 109
EURNZD.i 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -4.7K
XAUUSD.i 11K
EURNZD.i 1.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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最好交易: +34.28 EUR
最差交易: -57 EUR
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +94.09 EUR
最大连续亏损: -367.32 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Live02
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Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
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2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 18:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 14:43
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 13:43
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 03:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 20:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.10 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
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