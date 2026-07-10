- Прирост
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Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
189 (78.42%)
Убыточных трейдов:
52 (21.58%)
Лучший трейд:
15.52 EUR
Худший трейд:
-12.97 EUR
Общая прибыль:
456.72 EUR (52 857 pips)
Общий убыток:
-176.61 EUR (19 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (52.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
72.70 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
6.36%
Макс. загрузка депозита:
14.94%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
148 (61.41%)
Коротких трейдов:
93 (38.59%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
1.16 EUR
Средняя прибыль:
2.42 EUR
Средний убыток:
-3.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-67.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-67.73 EUR (9)
Прирост в месяц:
31.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.33 EUR
Максимальная:
68.24 EUR (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.23% (68.00 EUR)
По эквити:
26.72% (295.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|319
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|34K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.52 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +52.72 EUR
Макс. убыток в серии: -67.73 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
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ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
5
100%
241
78%
6%
2.58
1.16
EUR
EUR
27%
1:500