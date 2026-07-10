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Сигналы / MetaTrader 5 / ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba

ArtQuant Gold

Miguel Angel Vico Alba
Miguel Angel Vico Alba

Miguel Angel Vico Alba

4.5 (65)
CEO at ArtQuant Systems Ltd.
Software Engineer | MQL Developer | Independent Trader
Forum Moderator and Spanish Translator for MetaQuotes Ltd.
1 продукт 1 сигнал 4 кода 77 тем 4231 комментарий
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 31%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
189 (78.42%)
Убыточных трейдов:
52 (21.58%)
Лучший трейд:
15.52 EUR
Худший трейд:
-12.97 EUR
Общая прибыль:
456.72 EUR (52 857 pips)
Общий убыток:
-176.61 EUR (19 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (52.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
72.70 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
6.36%
Макс. загрузка депозита:
14.94%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
148 (61.41%)
Коротких трейдов:
93 (38.59%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
1.16 EUR
Средняя прибыль:
2.42 EUR
Средний убыток:
-3.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-67.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-67.73 EUR (9)
Прирост в месяц:
31.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.33 EUR
Максимальная:
68.24 EUR (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.23% (68.00 EUR)
По эквити:
26.72% (295.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 319
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 34K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.52 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +52.72 EUR
Макс. убыток в серии: -67.73 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.05 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 18:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 04:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 18:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 05:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.13 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 04:37
Share of trading days is too low
2026.07.13 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 04:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 16:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 16:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 16:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ArtQuant Gold
99 USD в месяц
31%
0
0
USD
1K
EUR
5
100%
241
78%
6%
2.58
1.16
EUR
27%
1:500
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