- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
254
盈利交易:
199 (78.34%)
亏损交易:
55 (21.65%)
最好交易:
15.52 EUR
最差交易:
-12.97 EUR
毛利:
476.63 EUR (55 182 pips)
毛利亏损:
-180.14 EUR (19 491 pips)
最大连续赢利:
16 (52.72 EUR)
最大连续盈利:
72.70 EUR (15)
夏普比率:
0.33
交易活动:
6.36%
最大入金加载:
14.94%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
4.34
长期交易:
161 (63.39%)
短期交易:
93 (36.61%)
利润因子:
2.65
预期回报:
1.17 EUR
平均利润:
2.40 EUR
平均损失:
-3.28 EUR
最大连续失误:
9 (-67.73 EUR)
最大连续亏损:
-67.73 EUR (9)
每月增长:
26.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.33 EUR
最大值:
68.24 EUR (6.17%)
相对跌幅:
结余:
3.23% (68.00 EUR)
净值:
26.72% (295.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.52 EUR
最差交易: -13 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +52.72 EUR
最大连续亏损: -67.73 EUR
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周
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
33%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
5
100%
254
78%
6%
2.64
1.17
EUR
EUR
27%
1:500