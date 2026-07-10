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Сигналы / MetaTrader 4 / EA GOLD99
Manh Thang Ngo

EA GOLD99

Manh Thang Ngo
Manh Thang Ngo

Manh Thang Ngo

1 (1)
**“XAUUSD trader with a disciplined and risk-managed approach
Strategy: Price Action + strict risk control
Focus on capital preservation before profit optimization
Trading style:
No FOMO
No overtrading
Clear entry & exit plan
6 сигналов
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 302%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 223
Прибыльных трейдов:
3 855 (73.80%)
Убыточных трейдов:
1 368 (26.19%)
Лучший трейд:
342.60 USD
Худший трейд:
-189.48 USD
Общая прибыль:
33 829.99 USD (20 459 210 pips)
Общий убыток:
-27 515.47 USD (18 262 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (94.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 499.52 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
24.10%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
2 529 (48.42%)
Коротких трейдов:
2 694 (51.58%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-20.11 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 078.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 103.79 USD (10)
Прирост в месяц:
-5.15%
Годовой прогноз:
-62.51%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
165.15 USD
Максимальная:
2 437.51 USD (25.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.53% (994.59 USD)
По эквити:
12.98% (955.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5223
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.2M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +342.60 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +94.73 USD
Макс. убыток в серии: -1 078.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
11.52 × 148
EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA GOLD99
50 USD в месяц
302%
0
0
USD
6.2K
USD
30
98%
5 223
73%
24%
1.22
1.21
USD
33%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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