- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 223
Прибыльных трейдов:
3 855 (73.80%)
Убыточных трейдов:
1 368 (26.19%)
Лучший трейд:
342.60 USD
Худший трейд:
-189.48 USD
Общая прибыль:
33 829.99 USD (20 459 210 pips)
Общий убыток:
-27 515.47 USD (18 262 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (94.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 499.52 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
24.10%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
2 529 (48.42%)
Коротких трейдов:
2 694 (51.58%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-20.11 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 078.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 103.79 USD (10)
Прирост в месяц:
-5.15%
Годовой прогноз:
-62.51%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
165.15 USD
Максимальная:
2 437.51 USD (25.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.53% (994.59 USD)
По эквити:
12.98% (955.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5223
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.2M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +342.60 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +94.73 USD
Макс. убыток в серии: -1 078.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|11.52 × 148
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EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
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ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
302%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
30
98%
5 223
73%
24%
1.22
1.21
USD
USD
33%
1:500