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Manh Thang Ngo

EA GOLD99

Manh Thang Ngo
Manh Thang Ngo

Manh Thang Ngo

  • Forex Trader | XAUUSD Specialist 在  ha noi
  • 越南
  • 116
1 (1)
**“XAUUSD trader with a disciplined and risk-managed approach
Strategy: Price Action + strict risk control
Focus on capital preservation before profit optimization
Trading style:
No FOMO
No overtrading
Clear entry & exit plan
6 信号
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可靠性
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每月复制 50 USD per 
增长自 2026 307%
EGlobalTrade-Classic3
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  • 净值
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交易:
5 229
盈利交易:
3 860 (73.81%)
亏损交易:
1 369 (26.18%)
最好交易:
342.60 USD
最差交易:
-189.48 USD
毛利:
33 909.45 USD (20 519 811 pips)
毛利亏损:
-27 522.05 USD (18 266 122 pips)
最大连续赢利:
29 (94.73 USD)
最大连续盈利:
2 499.52 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
22.86%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
2.62
长期交易:
2 532 (48.42%)
短期交易:
2 697 (51.58%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.22 USD
平均利润:
8.78 USD
平均损失:
-20.10 USD
最大连续失误:
11 (-1 078.31 USD)
最大连续亏损:
-1 103.79 USD (10)
每月增长:
-5.33%
年度预测:
-64.67%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
165.15 USD
最大值:
2 437.51 USD (25.41%)
相对跌幅:
结余:
32.53% (994.59 USD)
净值:
12.98% (955.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 5229
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.3M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +342.60 USD
最差交易: -189 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +94.73 USD
最大连续亏损: -1 078.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live23
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ICMarketsSC-Live22
11.52 × 148
EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
ICMarketsSC-Live25
75.00 × 1
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EA GOLD99
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307%
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6.3K
USD
31
98%
5 229
73%
23%
1.23
1.22
USD
33%
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