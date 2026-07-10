- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 229
盈利交易:
3 860 (73.81%)
亏损交易:
1 369 (26.18%)
最好交易:
342.60 USD
最差交易:
-189.48 USD
毛利:
33 909.45 USD (20 519 811 pips)
毛利亏损:
-27 522.05 USD (18 266 122 pips)
最大连续赢利:
29 (94.73 USD)
最大连续盈利:
2 499.52 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
22.86%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
2.62
长期交易:
2 532 (48.42%)
短期交易:
2 697 (51.58%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.22 USD
平均利润:
8.78 USD
平均损失:
-20.10 USD
最大连续失误:
11 (-1 078.31 USD)
最大连续亏损:
-1 103.79 USD (10)
每月增长:
-5.33%
年度预测:
-64.67%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
165.15 USD
最大值:
2 437.51 USD (25.41%)
相对跌幅:
结余:
32.53% (994.59 USD)
净值:
12.98% (955.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5229
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.3M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +342.60 USD
最差交易: -189 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +94.73 USD
最大连续亏损: -1 078.31 USD
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
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每月50 USD
307%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
31
98%
5 229
73%
23%
1.23
1.22
USD
USD
33%
1:500