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Сигналы / MetaTrader 4 / DRIAN77
Andriyan Dwi Saputro

DRIAN77

Andriyan Dwi Saputro
Andriyan Dwi Saputro

Andriyan Dwi Saputro

0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -35%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
46 (32.62%)
Убыточных трейдов:
95 (67.38%)
Лучший трейд:
50.11 USD
Худший трейд:
-54.83 USD
Общая прибыль:
1 759.96 USD (162 696 pips)
Общий убыток:
-2 353.49 USD (205 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (249.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
38.95%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
92 (65.25%)
Коротких трейдов:
49 (34.75%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-4.21 USD
Средняя прибыль:
38.26 USD
Средний убыток:
-24.77 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-253.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-308.70 USD (9)
Прирост в месяц:
-32.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
731.70 USD
Максимальная:
1 004.80 USD (56.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.32% (1 004.80 USD)
По эквити:
8.17% (77.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -594
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -43K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.11 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +249.71 USD
Макс. убыток в серии: -253.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.23 11:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.10 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DRIAN77
30 USD в месяц
-35%
0
0
USD
618
USD
10
0%
141
32%
39%
0.74
-4.21
USD
57%
1:200
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