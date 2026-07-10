- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
46 (32.62%)
Убыточных трейдов:
95 (67.38%)
Лучший трейд:
50.11 USD
Худший трейд:
-54.83 USD
Общая прибыль:
1 759.96 USD (162 696 pips)
Общий убыток:
-2 353.49 USD (205 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (249.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
38.95%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
92 (65.25%)
Коротких трейдов:
49 (34.75%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-4.21 USD
Средняя прибыль:
38.26 USD
Средний убыток:
-24.77 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-253.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-308.70 USD (9)
Прирост в месяц:
-32.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
731.70 USD
Максимальная:
1 004.80 USD (56.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.32% (1 004.80 USD)
По эквити:
8.17% (77.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-594
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.11 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +249.71 USD
Макс. убыток в серии: -253.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-35%
0
0
USD
USD
618
USD
USD
10
0%
141
32%
39%
0.74
-4.21
USD
USD
57%
1:200