- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
146
盈利交易:
47 (32.19%)
亏损交易:
99 (67.81%)
最好交易:
50.11 USD
最差交易:
-54.83 USD
毛利:
1 771.27 USD (163 836 pips)
毛利亏损:
-2 417.99 USD (211 807 pips)
最大连续赢利:
5 (249.71 USD)
最大连续盈利:
249.71 USD (5)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
37.65%
最大入金加载:
11.10%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.64
长期交易:
97 (66.44%)
短期交易:
49 (33.56%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-4.43 USD
平均利润:
37.69 USD
平均损失:
-24.42 USD
最大连续失误:
10 (-253.00 USD)
最大连续亏损:
-308.70 USD (9)
每月增长:
-32.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
731.70 USD
最大值:
1 004.80 USD (56.67%)
相对跌幅:
结余:
57.32% (1 004.80 USD)
净值:
8.17% (77.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-647
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-48K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.11 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +249.71 USD
最大连续亏损: -253.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-41%
0
0
USD
USD
565
USD
USD
10
0%
146
32%
38%
0.73
-4.43
USD
USD
57%
1:200