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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Kong V3
I Putu Agi Sumara Jaya

Gold Kong V3

I Putu Agi Sumara Jaya
I Putu Agi Sumara Jaya

I Putu Agi Sumara Jaya

5 (1)
I build trading systems as someone who actually trades them.
3 продукта 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Monex-Live 2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
156 (77.61%)
Убыточных трейдов:
45 (22.39%)
Лучший трейд:
355.27 USD
Худший трейд:
-389.25 USD
Общая прибыль:
8 470.27 USD (1 705 371 pips)
Общий убыток:
-5 067.26 USD (36 229 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 504.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 504.26 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
87.67%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.50
Длинных трейдов:
162 (80.60%)
Коротких трейдов:
39 (19.40%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
16.93 USD
Средняя прибыль:
54.30 USD
Средний убыток:
-112.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-712.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-712.73 USD (2)
Прирост в месяц:
1.58%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.82 USD
Максимальная:
973.49 USD (1.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.31% (973.47 USD)
По эквити:
7.82% (5 806.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 36K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +355.27 USD
Худший трейд: -389 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 504.26 USD
Макс. убыток в серии: -712.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Kong V3 (GK V3) is a dedicated Gold (XAUUSD) trading method that aligns multiple timeframes - Weekly, H4 and H1 - to time its entries with the higher-timeframe trend and structure. Every position is protected by a defined Stop Loss and Take Profit at a strict 1:1 risk-to-reward ratio, so the risk on each trade is fixed and fully controlled from the moment it opens. The method has been tested over a 3-year period and is designed to deliver significant, steady profit while keeping drawdown under control through disciplined money management. No martingale and no grid - clean, rules-based execution focused purely on Gold.
Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 01:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 20:15
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 21:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.14 18:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 02:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Kong V3
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
75K
USD
7
1%
201
77%
88%
1.67
16.93
USD
8%
1:200
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