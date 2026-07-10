7.82% ( 5 806.80 USD)

1.31% ( 973.47 USD)

2 ( -712.73 USD)

16 ( 1 504.26 USD)

-5 067.26 USD ( 36 229 pips)

8 470.27 USD ( 1 705 371 pips)

Gold Kong V3 (GK V3) is a dedicated Gold (XAUUSD) trading method that aligns multiple timeframes - Weekly, H4 and H1 - to time its entries with the higher-timeframe trend and structure. Every position is protected by a defined Stop Loss and Take Profit at a strict 1:1 risk-to-reward ratio, so the risk on each trade is fixed and fully controlled from the moment it opens. The method has been tested over a 3-year period and is designed to deliver significant, steady profit while keeping drawdown under control through disciplined money management. No martingale and no grid - clean, rules-based execution focused purely on Gold.