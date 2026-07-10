- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
156 (77.61%)
Убыточных трейдов:
45 (22.39%)
Лучший трейд:
355.27 USD
Худший трейд:
-389.25 USD
Общая прибыль:
8 470.27 USD (1 705 371 pips)
Общий убыток:
-5 067.26 USD (36 229 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 504.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 504.26 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
87.67%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.50
Длинных трейдов:
162 (80.60%)
Коротких трейдов:
39 (19.40%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
16.93 USD
Средняя прибыль:
54.30 USD
Средний убыток:
-112.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-712.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-712.73 USD (2)
Прирост в месяц:
1.58%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.82 USD
Максимальная:
973.49 USD (1.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.31% (973.47 USD)
По эквити:
7.82% (5 806.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|36K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +355.27 USD
Худший трейд: -389 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 504.26 USD
Макс. убыток в серии: -712.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold Kong V3 (GK V3) is a dedicated Gold (XAUUSD) trading method that aligns multiple timeframes - Weekly, H4 and H1 - to time its entries with the higher-timeframe trend and structure. Every position is protected by a defined Stop Loss and Take Profit at a strict 1:1 risk-to-reward ratio, so the risk on each trade is fixed and fully controlled from the moment it opens. The method has been tested over a 3-year period and is designed to deliver significant, steady profit while keeping drawdown under control through disciplined money management. No martingale and no grid - clean, rules-based execution focused purely on Gold.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
75K
USD
USD
7
1%
201
77%
88%
1.67
16.93
USD
USD
8%
1:200