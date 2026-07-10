- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
151 (78.64%)
Убыточных трейдов:
41 (21.35%)
Лучший трейд:
32.57 EUR
Худший трейд:
-47.45 EUR
Общая прибыль:
401.17 EUR (40 274 pips)
Общий убыток:
-372.58 EUR (42 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (37.28 EUR)
Макс. прибыль в серии:
50.21 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.43%
Макс. загрузка депозита:
12.39%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
93 (48.44%)
Коротких трейдов:
99 (51.56%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.15 EUR
Средняя прибыль:
2.66 EUR
Средний убыток:
-9.09 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-274.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-274.72 EUR (9)
Прирост в месяц:
-13.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.34 EUR
Максимальная:
274.72 EUR (68.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.61% (274.72 EUR)
По эквити:
31.92% (246.21 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|EURNZD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3
|EURNZD
|35
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|EURNZD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.57 EUR
Худший трейд: -47 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +37.28 EUR
Макс. убыток в серии: -274.72 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
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Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
599
EUR
EUR
18
99%
192
78%
6%
1.07
0.15
EUR
EUR
36%
1:500