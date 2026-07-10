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Сигналы / MetaTrader 5 / SCALPDAY V3 S
Jerome Francois Trapani

SCALPDAY V3 S

Jerome Francois Trapani
Jerome Francois Trapani

Jerome Francois Trapani

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 15%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
151 (78.64%)
Убыточных трейдов:
41 (21.35%)
Лучший трейд:
32.57 EUR
Худший трейд:
-47.45 EUR
Общая прибыль:
401.17 EUR (40 274 pips)
Общий убыток:
-372.58 EUR (42 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (37.28 EUR)
Макс. прибыль в серии:
50.21 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.43%
Макс. загрузка депозита:
12.39%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
93 (48.44%)
Коротких трейдов:
99 (51.56%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.15 EUR
Средняя прибыль:
2.66 EUR
Средний убыток:
-9.09 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-274.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-274.72 EUR (9)
Прирост в месяц:
-13.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.34 EUR
Максимальная:
274.72 EUR (68.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.61% (274.72 EUR)
По эквити:
31.92% (246.21 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 176
EURNZD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3
EURNZD 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.6K
EURNZD 1.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.57 EUR
Худший трейд: -47 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +37.28 EUR
Макс. убыток в серии: -274.72 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
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Нет отзывов
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 07:46
Share of trading days is too low
2026.07.31 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.31 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 20:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.10 10:53
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.04% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 10:53
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SCALPDAY V3 S
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
599
EUR
18
99%
192
78%
6%
1.07
0.15
EUR
36%
1:500
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