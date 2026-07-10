- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
223
盈利交易:
177 (79.37%)
亏损交易:
46 (20.63%)
最好交易:
32.57 EUR
最差交易:
-47.45 EUR
毛利:
483.63 EUR (49 782 pips)
毛利亏损:
-386.66 EUR (43 764 pips)
最大连续赢利:
25 (37.28 EUR)
最大连续盈利:
70.66 EUR (21)
夏普比率:
0.07
交易活动:
6.43%
最大入金加载:
12.39%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
54
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.35
长期交易:
121 (54.26%)
短期交易:
102 (45.74%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.43 EUR
平均利润:
2.73 EUR
平均损失:
-8.41 EUR
最大连续失误:
9 (-274.72 EUR)
最大连续亏损:
-274.72 EUR (9)
每月增长:
-8.37%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
73.34 EUR
最大值:
274.72 EUR (68.44%)
相对跌幅:
结余:
35.61% (274.72 EUR)
净值:
31.92% (246.21 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|EURNZD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|75
|EURNZD
|35
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|EURNZD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.57 EUR
最差交易: -47 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +37.28 EUR
最大连续亏损: -274.72 EUR
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PF
预期回报
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每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
667
EUR
EUR
18
99%
223
79%
6%
1.25
0.43
EUR
EUR
36%
1:500