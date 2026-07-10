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Сигналы / MetaTrader 4 / VM23xx8214 20260622 0637
Wai Him Leung

VM23xx8214 20260622 0637

Wai Him Leung
Wai Him Leung

Wai Him Leung

I'm Him Leung, a trader targeting consistent monthly returns. For inquiries about my strategy or subscription details, please contact me directly. Investing involves risk; past performance is not indicative of future results.
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 52%
VantageMarkets-Live 11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
177 (64.36%)
Убыточных трейдов:
98 (35.64%)
Лучший трейд:
35.17 USD
Худший трейд:
-13.53 USD
Общая прибыль:
794.00 USD (504 456 pips)
Общий убыток:
-292.64 USD (266 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (19.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.59%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
14.78
Длинных трейдов:
143 (52.00%)
Коротких трейдов:
132 (48.00%)
Профит фактор:
2.71
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
4.49 USD
Средний убыток:
-2.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.92 USD (3)
Прирост в месяц:
29.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.92 USD (2.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (33.92 USD)
По эквити:
23.70% (331.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500.r 97
SPI200.r 90
FRA40.r 88
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500.r 164
SPI200.r 129
FRA40.r 208
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500.r 75K
SPI200.r 52K
FRA40.r 110K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.17 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.16 USD
Макс. убыток в серии: -33.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.10 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VM23xx8214 20260622 0637
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
1.4K
USD
7
100%
275
64%
100%
2.71
1.82
USD
24%
1:500
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