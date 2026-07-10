- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
177 (64.36%)
Убыточных трейдов:
98 (35.64%)
Лучший трейд:
35.17 USD
Худший трейд:
-13.53 USD
Общая прибыль:
794.00 USD (504 456 pips)
Общий убыток:
-292.64 USD (266 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (19.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.59%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
14.78
Длинных трейдов:
143 (52.00%)
Коротких трейдов:
132 (48.00%)
Профит фактор:
2.71
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
4.49 USD
Средний убыток:
-2.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.92 USD (3)
Прирост в месяц:
29.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.92 USD (2.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (33.92 USD)
По эквити:
23.70% (331.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500.r
|97
|SPI200.r
|90
|FRA40.r
|88
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500.r
|164
|SPI200.r
|129
|FRA40.r
|208
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500.r
|75K
|SPI200.r
|52K
|FRA40.r
|110K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.17 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.16 USD
Макс. убыток в серии: -33.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
7
100%
275
64%
100%
2.71
1.82
USD
USD
24%
1:500