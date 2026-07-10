- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
279
盈利交易:
178 (63.79%)
亏损交易:
101 (36.20%)
最好交易:
60.56 USD
最差交易:
-22.11 USD
毛利:
854.56 USD (510 950 pips)
毛利亏损:
-348.68 USD (295 169 pips)
最大连续赢利:
6 (19.16 USD)
最大连续盈利:
60.56 USD (1)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.59%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
20 小时
采收率:
9.03
长期交易:
143 (51.25%)
短期交易:
136 (48.75%)
利润因子:
2.45
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
4.80 USD
平均损失:
-3.45 USD
最大连续失误:
3 (-56.04 USD)
最大连续亏损:
-56.04 USD (3)
每月增长:
27.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
56.04 USD (3.73%)
相对跌幅:
结余:
4.00% (56.04 USD)
净值:
23.98% (335.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500.r
|97
|FRA40.r
|92
|SPI200.r
|90
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500.r
|164
|FRA40.r
|213
|SPI200.r
|129
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500.r
|75K
|FRA40.r
|88K
|SPI200.r
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.56 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.16 USD
最大连续亏损: -56.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
8
100%
279
63%
100%
2.45
1.81
USD
USD
24%
1:500