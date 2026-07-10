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Nicolas Beltran Roig

Nikotrader9

Nicolas Beltran Roig
Nicolas Beltran Roig

Nicolas Beltran Roig

0 отзывов
142 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -40%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
711
Прибыльных трейдов:
442 (62.16%)
Убыточных трейдов:
269 (37.83%)
Лучший трейд:
1 862.80 USD
Худший трейд:
-10 381.16 USD
Общая прибыль:
65 558.00 USD (350 336 pips)
Общий убыток:
-105 780.26 USD (365 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 440.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 046.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.49%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
385 (54.15%)
Коротких трейдов:
326 (45.85%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-56.57 USD
Средняя прибыль:
148.32 USD
Средний убыток:
-393.24 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 071.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 309.43 USD (7)
Прирост в месяц:
1.42%
Годовой прогноз:
17.24%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42 515.57 USD
Максимальная:
42 818.76 USD (42.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.69% (42 818.42 USD)
По эквити:
18.45% (10 991.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 163
XAUUSD 120
GDAXI 101
SP500 37
USDCHF 36
NI225 31
STOXX50E 31
XTIUSD 28
NDX 25
XNGUSD 21
AUDUSD 21
UK100 20
GBPCHF 19
GBPUSD 13
XAGUSD 12
SPA35 9
EURGBP 8
WS30 8
GBPJPY 7
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -5K
XAUUSD -4.9K
GDAXI -2.5K
SP500 4K
USDCHF -7K
NI225 2.9K
STOXX50E -4.3K
XTIUSD -1.8K
NDX -1.7K
XNGUSD -5.4K
AUDUSD 339
UK100 -11K
GBPCHF -883
GBPUSD -2.6K
XAGUSD -822
SPA35 -1.8K
EURGBP 170
WS30 -338
GBPJPY 2.2K
USDJPY -244
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7.4K
XAUUSD -60K
GDAXI 33K
SP500 6K
USDCHF -3.8K
NI225 1.1K
STOXX50E -2.1K
XTIUSD -953
NDX 15K
XNGUSD -235
AUDUSD -439
UK100 -1.6K
GBPCHF -2.8K
GBPUSD -454
XAGUSD -3.3K
SPA35 -1.2K
EURGBP 36
WS30 -344
GBPJPY 639
USDJPY -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 862.80 USD
Худший трейд: -10 381 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 440.41 USD
Макс. убыток в серии: -1 071.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 7
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 154
PrimeCodex-MT5
1.05 × 426
Darwinex-Live
1.09 × 4114
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.87 × 39
XMGlobal-MT5 2
2.94 × 35
еще 26...
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nikotrader9
30 USD в месяц
-40%
0
0
USD
60K
USD
142
61%
711
62%
100%
0.61
-56.57
USD
43%
1:200
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