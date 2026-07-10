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- Просадка
Всего трейдов:
711
Прибыльных трейдов:
442 (62.16%)
Убыточных трейдов:
269 (37.83%)
Лучший трейд:
1 862.80 USD
Худший трейд:
-10 381.16 USD
Общая прибыль:
65 558.00 USD (350 336 pips)
Общий убыток:
-105 780.26 USD (365 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 440.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 046.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.49%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
385 (54.15%)
Коротких трейдов:
326 (45.85%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-56.57 USD
Средняя прибыль:
148.32 USD
Средний убыток:
-393.24 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 071.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 309.43 USD (7)
Прирост в месяц:
1.42%
Годовой прогноз:
17.24%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42 515.57 USD
Максимальная:
42 818.76 USD (42.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.69% (42 818.42 USD)
По эквити:
18.45% (10 991.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|163
|XAUUSD
|120
|GDAXI
|101
|SP500
|37
|USDCHF
|36
|NI225
|31
|STOXX50E
|31
|XTIUSD
|28
|NDX
|25
|XNGUSD
|21
|AUDUSD
|21
|UK100
|20
|GBPCHF
|19
|GBPUSD
|13
|XAGUSD
|12
|SPA35
|9
|EURGBP
|8
|WS30
|8
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-5K
|XAUUSD
|-4.9K
|GDAXI
|-2.5K
|SP500
|4K
|USDCHF
|-7K
|NI225
|2.9K
|STOXX50E
|-4.3K
|XTIUSD
|-1.8K
|NDX
|-1.7K
|XNGUSD
|-5.4K
|AUDUSD
|339
|UK100
|-11K
|GBPCHF
|-883
|GBPUSD
|-2.6K
|XAGUSD
|-822
|SPA35
|-1.8K
|EURGBP
|170
|WS30
|-338
|GBPJPY
|2.2K
|USDJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7.4K
|XAUUSD
|-60K
|GDAXI
|33K
|SP500
|6K
|USDCHF
|-3.8K
|NI225
|1.1K
|STOXX50E
|-2.1K
|XTIUSD
|-953
|NDX
|15K
|XNGUSD
|-235
|AUDUSD
|-439
|UK100
|-1.6K
|GBPCHF
|-2.8K
|GBPUSD
|-454
|XAGUSD
|-3.3K
|SPA35
|-1.2K
|EURGBP
|36
|WS30
|-344
|GBPJPY
|639
|USDJPY
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 862.80 USD
Худший трейд: -10 381 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 440.41 USD
Макс. убыток в серии: -1 071.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 7
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 154
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 426
|
Darwinex-Live
|1.09 × 4114
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.87 × 39
|
XMGlobal-MT5 2
|2.94 × 35
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-40%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
142
61%
711
62%
100%
0.61
-56.57
USD
USD
43%
1:200