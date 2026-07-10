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Nicolas Beltran Roig

Nikotrader9

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715
盈利交易:
444 (62.09%)
亏损交易:
271 (37.90%)
最好交易:
1 862.80 USD
最差交易:
-10 381.16 USD
毛利:
65 668.73 USD (352 439 pips)
毛利亏损:
-105 983.74 USD (369 840 pips)
最大连续赢利:
20 (1 440.41 USD)
最大连续盈利:
3 046.53 USD (4)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.49%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.94
长期交易:
388 (54.27%)
短期交易:
327 (45.73%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-56.38 USD
平均利润:
147.90 USD
平均损失:
-391.08 USD
最大连续失误:
11 (-1 071.99 USD)
最大连续亏损:
-12 309.43 USD (7)
每月增长:
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年度预测:
10.24%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
42 515.57 USD
最大值:
42 818.76 USD (42.69%)
相对跌幅:
结余:
42.69% (42 818.42 USD)
净值:
18.45% (10 991.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 164
XAUUSD 120
GDAXI 102
SP500 37
USDCHF 36
NI225 31
STOXX50E 31
XTIUSD 28
NDX 25
XNGUSD 21
AUDUSD 21
UK100 20
GBPCHF 19
XAGUSD 14
GBPUSD 13
SPA35 9
EURGBP 8
WS30 8
GBPJPY 7
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -5K
XAUUSD -4.9K
GDAXI -2.6K
SP500 4K
USDCHF -7K
NI225 2.9K
STOXX50E -4.3K
XTIUSD -1.8K
NDX -1.7K
XNGUSD -5.4K
AUDUSD 339
UK100 -11K
GBPCHF -883
XAGUSD -835
GBPUSD -2.6K
SPA35 -1.8K
EURGBP 170
WS30 -338
GBPJPY 2.2K
USDJPY -244
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 7.4K
XAUUSD -60K
GDAXI 29K
SP500 6K
USDCHF -3.8K
NI225 1.1K
STOXX50E -2.1K
XTIUSD -953
NDX 15K
XNGUSD -235
AUDUSD -439
UK100 -1.6K
GBPCHF -2.8K
XAGUSD -2K
GBPUSD -454
SPA35 -1.2K
EURGBP 36
WS30 -344
GBPJPY 639
USDJPY -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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CapitalPointTrading-MT5-4
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Exness-MT5Real3
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