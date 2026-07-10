- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
715
盈利交易:
444 (62.09%)
亏损交易:
271 (37.90%)
最好交易:
1 862.80 USD
最差交易:
-10 381.16 USD
毛利:
65 668.73 USD (352 439 pips)
毛利亏损:
-105 983.74 USD (369 840 pips)
最大连续赢利:
20 (1 440.41 USD)
最大连续盈利:
3 046.53 USD (4)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.49%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.94
长期交易:
388 (54.27%)
短期交易:
327 (45.73%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-56.38 USD
平均利润:
147.90 USD
平均损失:
-391.08 USD
最大连续失误:
11 (-1 071.99 USD)
最大连续亏损:
-12 309.43 USD (7)
每月增长:
0.84%
年度预测:
10.24%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
42 515.57 USD
最大值:
42 818.76 USD (42.69%)
相对跌幅:
结余:
42.69% (42 818.42 USD)
净值:
18.45% (10 991.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|164
|XAUUSD
|120
|GDAXI
|102
|SP500
|37
|USDCHF
|36
|NI225
|31
|STOXX50E
|31
|XTIUSD
|28
|NDX
|25
|XNGUSD
|21
|AUDUSD
|21
|UK100
|20
|GBPCHF
|19
|XAGUSD
|14
|GBPUSD
|13
|SPA35
|9
|EURGBP
|8
|WS30
|8
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-5K
|XAUUSD
|-4.9K
|GDAXI
|-2.6K
|SP500
|4K
|USDCHF
|-7K
|NI225
|2.9K
|STOXX50E
|-4.3K
|XTIUSD
|-1.8K
|NDX
|-1.7K
|XNGUSD
|-5.4K
|AUDUSD
|339
|UK100
|-11K
|GBPCHF
|-883
|XAGUSD
|-835
|GBPUSD
|-2.6K
|SPA35
|-1.8K
|EURGBP
|170
|WS30
|-338
|GBPJPY
|2.2K
|USDJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7.4K
|XAUUSD
|-60K
|GDAXI
|29K
|SP500
|6K
|USDCHF
|-3.8K
|NI225
|1.1K
|STOXX50E
|-2.1K
|XTIUSD
|-953
|NDX
|15K
|XNGUSD
|-235
|AUDUSD
|-439
|UK100
|-1.6K
|GBPCHF
|-2.8K
|XAGUSD
|-2K
|GBPUSD
|-454
|SPA35
|-1.2K
|EURGBP
|36
|WS30
|-344
|GBPJPY
|639
|USDJPY
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 862.80 USD
最差交易: -10 381 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 440.41 USD
最大连续亏损: -1 071.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 7
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 154
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 426
|
Darwinex-Live
|1.09 × 4114
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.87 × 39
|
XMGlobal-MT5 2
|2.94 × 35
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-40%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
143
61%
715
62%
100%
0.61
-56.38
USD
USD
43%
1:200