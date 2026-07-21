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Shuang Zheng

AI Visual Trading System

Shuang Zheng
Shuang Zheng

Shuang Zheng

5 (1)
从事期货外汇量化交易10年，拥有丰富的交易经验和完善的交易系统。
1 сигнал 3 темы 3 комментария
1 отзыв
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
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прирост с 2026 39%
DooTechnology-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
79 (50.96%)
Убыточных трейдов:
76 (49.03%)
Лучший трейд:
293.60 USD
Худший трейд:
-125.30 USD
Общая прибыль:
4 052.03 USD (93 696 pips)
Общий убыток:
-2 866.22 USD (65 262 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (253.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
352.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
27.17%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.76
Длинных трейдов:
58 (37.42%)
Коротких трейдов:
97 (62.58%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
7.65 USD
Средняя прибыль:
51.29 USD
Средний убыток:
-37.71 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-293.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-293.09 USD (6)
Прирост в месяц:
4.06%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
161.96 USD
Максимальная:
428.97 USD (12.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.79% (428.97 USD)
По эквити:
2.66% (93.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +293.60 USD
Худший трейд: -125 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +253.36 USD
Макс. убыток в серии: -293.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

AI视觉交易系统简介

工作原理：Ai的视觉识图，获取对应的图表，根据K线形态执行下单。

交易资金风险：单笔下单止损3%，当日最大交易亏损风险为帐户净值5%。

订单执行方式：首单限价单+加仓市价单。

是否加仓：可以加仓2次。

加仓形式：金字塔加仓比例。

交易品种：黄金（XAUUSD）.

资金要求：大于5000美金。

AI Visual Trading System Overview

How It Works:
The AI uses visual chart recognition to analyze market charts and execute trades based on candlestick patterns and price action.

Trading Risk Management:
The maximum stop-loss risk for each trade is limited to 3% of the account equity. The maximum daily trading loss is limited to 5% of the account equity.

Order Execution:
The initial position is opened using a limit order, while additional positions are opened using market orders.

Position Scaling:
Up to two additional entries are allowed.

Scaling Method:
Positions are increased using a pyramiding strategy.

Trading Instrument:
Gold (XAUUSD).


Средняя оценка:
18605734488
21
18605734488 2026.07.21 11:15 
 

非常不错的一款信号源。

2026.07.10 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI Visual Trading System
100 USD в месяц
39%
0
0
USD
6.3K
USD
9
77%
155
50%
27%
1.41
7.65
USD
11%
1:500
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