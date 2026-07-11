Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Elev8-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real8 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 5 KohleCapitalMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 5 EagleFX-Live 0.00 × 10 VantageInternational-Live 10 0.00 × 3 RoboForex-ECN-2 0.08 × 12 IronFXBM-Real1 11.50 × 4 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика