- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
594
Прибыльных трейдов:
393 (66.16%)
Убыточных трейдов:
201 (33.84%)
Лучший трейд:
251.80 USD
Худший трейд:
-37.67 USD
Общая прибыль:
2 131.53 USD (57 448 pips)
Общий убыток:
-1 055.54 USD (68 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (49.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
442.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
49.81%
Макс. загрузка депозита:
4.64%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
317 (53.37%)
Коротких трейдов:
277 (46.63%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
5.42 USD
Средний убыток:
-5.25 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-297.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.80 USD (11)
Прирост в месяц:
0.59%
Годовой прогноз:
7.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
202.81 USD
Максимальная:
297.80 USD (2.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.09% (297.80 USD)
По эквити:
0.58% (88.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|594
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +251.80 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +49.84 USD
Макс. убыток в серии: -297.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Elev8-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 5
|
EagleFX-Live
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.08 × 12
|
IronFXBM-Real1
|11.50 × 4
This EA for all pair
Slowly but get profit average $300-$500 per month
Minimum balance $2500 standard account
DM for buy EA on TELEGRAM @TukangMining
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
17
100%
594
66%
50%
2.01
1.81
USD
USD
2%
1:30