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Tedi Andriansah

HCK EA Slowly

Tedi Andriansah
Tedi Andriansah

Tedi Andriansah

I am an Expert Advisor program maker.
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Elev8-Real10
1:30
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
594
Прибыльных трейдов:
393 (66.16%)
Убыточных трейдов:
201 (33.84%)
Лучший трейд:
251.80 USD
Худший трейд:
-37.67 USD
Общая прибыль:
2 131.53 USD (57 448 pips)
Общий убыток:
-1 055.54 USD (68 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (49.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
442.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
49.81%
Макс. загрузка депозита:
4.64%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
317 (53.37%)
Коротких трейдов:
277 (46.63%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
5.42 USD
Средний убыток:
-5.25 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-297.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.80 USD (11)
Прирост в месяц:
0.59%
Годовой прогноз:
7.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
202.81 USD
Максимальная:
297.80 USD (2.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.09% (297.80 USD)
По эквити:
0.58% (88.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.80 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +49.84 USD
Макс. убыток в серии: -297.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Elev8-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
EagleFX-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.08 × 12
IronFXBM-Real1
11.50 × 4
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This EA for all pair

Slowly but get profit average $300-$500 per month

Minimum balance $2500 standard account


DM for buy EA on TELEGRAM @TukangMining

Нет отзывов
2026.08.03 10:41
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.11 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.11 05:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.11 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HCK EA Slowly
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
15K
USD
17
100%
594
66%
50%
2.01
1.81
USD
2%
1:30
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