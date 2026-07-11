- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
594
盈利交易:
393 (66.16%)
亏损交易:
201 (33.84%)
最好交易:
251.80 USD
最差交易:
-37.67 USD
毛利:
2 131.53 USD (57 448 pips)
毛利亏损:
-1 055.54 USD (68 758 pips)
最大连续赢利:
18 (49.84 USD)
最大连续盈利:
442.85 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
42.88%
最大入金加载:
4.64%
最近交易:
20 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.61
长期交易:
317 (53.37%)
短期交易:
277 (46.63%)
利润因子:
2.02
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
5.42 USD
平均损失:
-5.25 USD
最大连续失误:
11 (-297.80 USD)
最大连续亏损:
-297.80 USD (11)
每月增长:
0.35%
年度预测:
7.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
202.81 USD
最大值:
297.80 USD (2.09%)
相对跌幅:
结余:
2.09% (297.80 USD)
净值:
0.58% (88.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|594
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.80 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +49.84 USD
最大连续亏损: -297.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Elev8-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This EA for all pair
Slowly but get profit average $300-$500 per month
Minimum balance $2500 standard account
DM for buy EA on TELEGRAM @TukangMining
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
17
100%
594
66%
43%
2.01
1.81
USD
USD
2%
1:30