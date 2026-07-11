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Tedi Andriansah

HCK EA Slowly

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交易:
594
盈利交易:
393 (66.16%)
亏损交易:
201 (33.84%)
最好交易:
251.80 USD
最差交易:
-37.67 USD
毛利:
2 131.53 USD (57 448 pips)
毛利亏损:
-1 055.54 USD (68 758 pips)
最大连续赢利:
18 (49.84 USD)
最大连续盈利:
442.85 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
42.88%
最大入金加载:
4.64%
最近交易:
20 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.61
长期交易:
317 (53.37%)
短期交易:
277 (46.63%)
利润因子:
2.02
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
5.42 USD
平均损失:
-5.25 USD
最大连续失误:
11 (-297.80 USD)
最大连续亏损:
-297.80 USD (11)
每月增长:
0.35%
年度预测:
7.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
202.81 USD
最大值:
297.80 USD (2.09%)
相对跌幅:
结余:
2.09% (297.80 USD)
净值:
0.58% (88.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +251.80 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +49.84 USD
最大连续亏损: -297.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Elev8-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OctaFX-Real8
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
EagleFX-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.08 × 12
IronFXBM-Real1
11.50 × 4
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This EA for all pair

Slowly but get profit average $300-$500 per month

Minimum balance $2500 standard account


DM for buy EA on TELEGRAM @TukangMining

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2026.08.03 10:41
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.11 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.11 05:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.11 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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