- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
41 (49.39%)
Убыточных трейдов:
42 (50.60%)
Лучший трейд:
61.48 USD
Худший трейд:
-12.77 USD
Общая прибыль:
272.72 USD (10 924 pips)
Общий убыток:
-392.84 USD (13 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (33.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.95 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
13.42%
Макс. загрузка депозита:
44.22%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
35 (42.17%)
Коротких трейдов:
48 (57.83%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-1.45 USD
Средняя прибыль:
6.65 USD
Средний убыток:
-9.35 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-41.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.03 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
213.15 USD
Максимальная:
227.96 USD (22.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.91% (227.91 USD)
По эквити:
1.00% (10.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pa
|42
|USDCAD.pa
|6
|EURAUD.pa
|5
|USOIL.sa
|5
|EURUSD.pa
|4
|EURNZD.pa
|4
|AUDNZD.pa
|4
|CADJPY.pa
|3
|XAGUSD.pa
|2
|AUDUSD.pa
|2
|AUDCAD.pa
|2
|GBPAUD.pa
|2
|GBPUSD.pa
|1
|EURGBP.pa
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pa
|31
|USDCAD.pa
|22
|EURAUD.pa
|-28
|USOIL.sa
|-42
|EURUSD.pa
|-22
|EURNZD.pa
|-9
|AUDNZD.pa
|-25
|CADJPY.pa
|-37
|XAGUSD.pa
|-2
|AUDUSD.pa
|-1
|AUDCAD.pa
|-26
|GBPAUD.pa
|30
|GBPUSD.pa
|-11
|EURGBP.pa
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pa
|-639
|USDCAD.pa
|122
|EURAUD.pa
|-155
|USOIL.sa
|-1.6K
|EURUSD.pa
|-117
|EURNZD.pa
|-119
|AUDNZD.pa
|-121
|CADJPY.pa
|-333
|XAGUSD.pa
|-41
|AUDUSD.pa
|3
|AUDCAD.pa
|-49
|GBPAUD.pa
|227
|GBPUSD.pa
|-83
|EURGBP.pa
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.48 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +33.98 USD
Макс. убыток в серии: -41.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Risk: 1%
Risk-to-reward ratio: Over 3%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
83
49%
13%
0.69
-1.45
USD
USD
21%
1:100