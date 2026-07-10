СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Powerful
Chen Xun Xu

Powerful

Chen Xun Xu
Chen Xun Xu

Chen Xun Xu

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
Axi-US51-Live
1:100
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
41 (49.39%)
Убыточных трейдов:
42 (50.60%)
Лучший трейд:
61.48 USD
Худший трейд:
-12.77 USD
Общая прибыль:
272.72 USD (10 924 pips)
Общий убыток:
-392.84 USD (13 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (33.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.95 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
13.42%
Макс. загрузка депозита:
44.22%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
35 (42.17%)
Коротких трейдов:
48 (57.83%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-1.45 USD
Средняя прибыль:
6.65 USD
Средний убыток:
-9.35 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-41.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.03 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
213.15 USD
Максимальная:
227.96 USD (22.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.91% (227.91 USD)
По эквити:
1.00% (10.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pa 42
USDCAD.pa 6
EURAUD.pa 5
USOIL.sa 5
EURUSD.pa 4
EURNZD.pa 4
AUDNZD.pa 4
CADJPY.pa 3
XAGUSD.pa 2
AUDUSD.pa 2
AUDCAD.pa 2
GBPAUD.pa 2
GBPUSD.pa 1
EURGBP.pa 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pa 31
USDCAD.pa 22
EURAUD.pa -28
USOIL.sa -42
EURUSD.pa -22
EURNZD.pa -9
AUDNZD.pa -25
CADJPY.pa -37
XAGUSD.pa -2
AUDUSD.pa -1
AUDCAD.pa -26
GBPAUD.pa 30
GBPUSD.pa -11
EURGBP.pa -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pa -639
USDCAD.pa 122
EURAUD.pa -155
USOIL.sa -1.6K
EURUSD.pa -117
EURNZD.pa -119
AUDNZD.pa -121
CADJPY.pa -333
XAGUSD.pa -41
AUDUSD.pa 3
AUDCAD.pa -49
GBPAUD.pa 227
GBPUSD.pa -83
EURGBP.pa 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.48 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +33.98 USD
Макс. убыток в серии: -41.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Risk: 1%
Risk-to-reward ratio: Over 3%
Нет отзывов
2026.07.10 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Powerful
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
1.1K
USD
6
0%
83
49%
13%
0.69
-1.45
USD
21%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.