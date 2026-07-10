- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
41 (49.39%)
亏损交易:
42 (50.60%)
最好交易:
61.48 USD
最差交易:
-12.77 USD
毛利:
272.72 USD (10 924 pips)
毛利亏损:
-392.84 USD (13 830 pips)
最大连续赢利:
7 (33.98 USD)
最大连续盈利:
63.95 USD (4)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
13.42%
最大入金加载:
44.22%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.53
长期交易:
35 (42.17%)
短期交易:
48 (57.83%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.45 USD
平均利润:
6.65 USD
平均损失:
-9.35 USD
最大连续失误:
4 (-41.03 USD)
最大连续亏损:
-41.03 USD (4)
每月增长:
-6.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
213.15 USD
最大值:
227.96 USD (22.47%)
相对跌幅:
结余:
20.91% (227.91 USD)
净值:
1.00% (10.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pa
|42
|USDCAD.pa
|6
|EURAUD.pa
|5
|USOIL.sa
|5
|EURUSD.pa
|4
|EURNZD.pa
|4
|AUDNZD.pa
|4
|CADJPY.pa
|3
|XAGUSD.pa
|2
|AUDUSD.pa
|2
|AUDCAD.pa
|2
|GBPAUD.pa
|2
|GBPUSD.pa
|1
|EURGBP.pa
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pa
|31
|USDCAD.pa
|22
|EURAUD.pa
|-28
|USOIL.sa
|-42
|EURUSD.pa
|-22
|EURNZD.pa
|-9
|AUDNZD.pa
|-25
|CADJPY.pa
|-37
|XAGUSD.pa
|-2
|AUDUSD.pa
|-1
|AUDCAD.pa
|-26
|GBPAUD.pa
|30
|GBPUSD.pa
|-11
|EURGBP.pa
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pa
|-639
|USDCAD.pa
|122
|EURAUD.pa
|-155
|USOIL.sa
|-1.6K
|EURUSD.pa
|-117
|EURNZD.pa
|-119
|AUDNZD.pa
|-121
|CADJPY.pa
|-333
|XAGUSD.pa
|-41
|AUDUSD.pa
|3
|AUDCAD.pa
|-49
|GBPAUD.pa
|227
|GBPUSD.pa
|-83
|EURGBP.pa
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.48 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +33.98 USD
最大连续亏损: -41.03 USD
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无数据
Risk: 1%
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
83
49%
13%
0.69
-1.45
USD
USD
21%
1:100