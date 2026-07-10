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Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
122 (74.39%)
Убыточных трейдов:
42 (25.61%)
Лучший трейд:
77.03 EUR
Худший трейд:
-83.08 EUR
Общая прибыль:
1 316.77 EUR (204 430 pips)
Общий убыток:
-538.95 EUR (19 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (321.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
321.73 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
26.87%
Макс. загрузка депозита:
24.39%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
7.05
Длинных трейдов:
76 (46.34%)
Коротких трейдов:
88 (53.66%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
4.74 EUR
Средняя прибыль:
10.79 EUR
Средний убыток:
-12.83 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-81.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-110.34 EUR (3)
Прирост в месяц:
25.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
110.34 EUR (4.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.90% (81.45 EUR)
По эквити:
6.27% (127.78 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|BTCUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|841
|BTCUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.03 EUR
Худший трейд: -83 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +321.73 EUR
Макс. убыток в серии: -81.45 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
5
100%
164
74%
27%
2.44
4.74
EUR
EUR
6%
1:500