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Сигналы / MetaTrader 5 / Smart Capital Signal
Vladimir Nazin

Smart Capital Signal

Vladimir Nazin
Vladimir Nazin

Vladimir Nazin

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 27%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
122 (74.39%)
Убыточных трейдов:
42 (25.61%)
Лучший трейд:
77.03 EUR
Худший трейд:
-83.08 EUR
Общая прибыль:
1 316.77 EUR (204 430 pips)
Общий убыток:
-538.95 EUR (19 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (321.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
321.73 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
26.87%
Макс. загрузка депозита:
24.39%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
7.05
Длинных трейдов:
76 (46.34%)
Коротких трейдов:
88 (53.66%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
4.74 EUR
Средняя прибыль:
10.79 EUR
Средний убыток:
-12.83 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-81.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-110.34 EUR (3)
Прирост в месяц:
25.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
110.34 EUR (4.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.90% (81.45 EUR)
По эквити:
6.27% (127.78 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 155
BTCUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 841
BTCUSD 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD 169K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.03 EUR
Худший трейд: -83 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +321.73 EUR
Макс. убыток в серии: -81.45 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
FxPro-MT5
16.52 × 50
еще 17...
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Нет отзывов
2026.07.14 19:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 07:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.10 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smart Capital Signal
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
12K
EUR
5
100%
164
74%
27%
2.44
4.74
EUR
6%
1:500
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