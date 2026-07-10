Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 5 Capital.ComBah-Live 0.00 × 1 ExnessKE-MT5Real9 0.00 × 1 FPTradingLLC-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 1 TriveEurope-Live2 0.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 tegasFX-Main-UK 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 1 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 4.70 × 10 OxSecurities-Live 4.80 × 5 Exness-MT5Real26 5.00 × 6 Exness-MT5Real5 5.18 × 11 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 7.00 × 1 TickmillUK-Live 7.31 × 83 FxPro-MT5 Live02 9.14 × 35 Top1Group-Live 9.17 × 24 ICMarketsSC-MT5-4 10.39 × 162 Exness-MT5Real10 13.67 × 6 VantageInternational-Live 13 15.05 × 20 FxPro-MT5 16.52 × 50 еще 17... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика