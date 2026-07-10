- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
172
盈利交易:
127 (73.83%)
亏损交易:
45 (26.16%)
最好交易:
77.03 EUR
最差交易:
-228.71 EUR
毛利:
1 434.35 EUR (205 662 pips)
毛利亏损:
-963.56 EUR (23 871 pips)
最大连续赢利:
23 (439.31 EUR)
最大连续盈利:
439.31 EUR (23)
夏普比率:
0.12
交易活动:
32.12%
最大入金加载:
24.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
1.11
长期交易:
84 (48.84%)
短期交易:
88 (51.16%)
利润因子:
1.49
预期回报:
2.74 EUR
平均利润:
11.29 EUR
平均损失:
-21.41 EUR
最大连续失误:
4 (-81.45 EUR)
最大连续亏损:
-424.61 EUR (3)
每月增长:
19.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
424.61 EUR (14.66%)
相对跌幅:
结余:
3.90% (81.45 EUR)
净值:
6.27% (127.78 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|BTCUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|491
|BTCUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.03 EUR
最差交易: -229 EUR
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +439.31 EUR
最大连续亏损: -81.45 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
5
100%
172
73%
32%
1.48
2.74
EUR
EUR
6%
1:500