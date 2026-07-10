- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
78 (82.10%)
Убыточных трейдов:
17 (17.89%)
Лучший трейд:
45.63 UST
Худший трейд:
-89.44 UST
Общая прибыль:
606.28 UST (55 797 pips)
Общий убыток:
-334.13 UST (29 723 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (83.03 UST)
Макс. прибыль в серии:
236.51 UST (13)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
15.58%
Макс. загрузка депозита:
20.09%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
23 (24.21%)
Коротких трейдов:
72 (75.79%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.86 UST
Средняя прибыль:
7.77 UST
Средний убыток:
-19.65 UST
Макс. серия проигрышей:
6 (-234.35 UST)
Макс. убыток в серии:
-234.35 UST (6)
Прирост в месяц:
-10.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.00 UST
Максимальная:
240.73 UST (24.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.86% (240.73 UST)
По эквити:
24.89% (186.78 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|272
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.63 UST
Худший трейд: -89 UST
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +83.03 UST
Макс. убыток в серии: -234.35 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
GoldBull RamBoByBit 567647915
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
772
UST
UST
8
0%
95
82%
16%
1.81
2.86
UST
UST
25%
1:500