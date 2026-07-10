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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldBull RamBoByBit
Zhu He Li

GoldBull RamBoByBit

Zhu He Li
Zhu He Li

Zhu He Li

爱好交易，有10 年成功经验。经验丰富的交易专家，专注于为跟单用户创造稳健收益。
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 54%
Bybit-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
78 (82.10%)
Убыточных трейдов:
17 (17.89%)
Лучший трейд:
45.63 UST
Худший трейд:
-89.44 UST
Общая прибыль:
606.28 UST (55 797 pips)
Общий убыток:
-334.13 UST (29 723 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (83.03 UST)
Макс. прибыль в серии:
236.51 UST (13)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
15.58%
Макс. загрузка депозита:
20.09%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
23 (24.21%)
Коротких трейдов:
72 (75.79%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.86 UST
Средняя прибыль:
7.77 UST
Средний убыток:
-19.65 UST
Макс. серия проигрышей:
6 (-234.35 UST)
Макс. убыток в серии:
-234.35 UST (6)
Прирост в месяц:
-10.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.00 UST
Максимальная:
240.73 UST (24.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.86% (240.73 UST)
По эквити:
24.89% (186.78 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 272
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 26K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.63 UST
Худший трейд: -89 UST
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +83.03 UST
Макс. убыток в серии: -234.35 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

GoldBull RamBoByBit 567647915
Нет отзывов
2026.08.10 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 09:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 17:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.10 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 04:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBull RamBoByBit
50 USD в месяц
54%
0
0
USD
772
UST
8
0%
95
82%
16%
1.81
2.86
UST
25%
1:500
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