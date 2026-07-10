- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
91 (80.53%)
亏损交易:
22 (19.47%)
最好交易:
45.63 UST
最差交易:
-89.44 UST
毛利:
679.34 UST (59 445 pips)
毛利亏损:
-446.63 UST (35 238 pips)
最大连续赢利:
16 (83.03 UST)
最大连续盈利:
236.51 UST (13)
夏普比率:
0.17
交易活动:
16.59%
最大入金加载:
20.09%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.82
长期交易:
33 (29.20%)
短期交易:
80 (70.80%)
利润因子:
1.52
预期回报:
2.06 UST
平均利润:
7.47 UST
平均损失:
-20.30 UST
最大连续失误:
6 (-234.35 UST)
最大连续亏损:
-234.35 UST (6)
每月增长:
-15.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.00 UST
最大值:
282.23 UST (29.15%)
相对跌幅:
结余:
29.13% (282.11 UST)
净值:
24.89% (186.78 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|233
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|24K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.63 UST
最差交易: -89 UST
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +83.03 UST
最大连续亏损: -234.35 UST
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
47%
0
0
USD
USD
733
UST
UST
9
0%
113
80%
17%
1.52
2.06
UST
UST
29%
1:500