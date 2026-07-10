- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
158 (57.03%)
Убыточных трейдов:
119 (42.96%)
Лучший трейд:
2 396.13 USD
Худший трейд:
-1 625.42 USD
Общая прибыль:
13 531.14 USD (6 819 050 pips)
Общий убыток:
-12 411.78 USD (7 107 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (375.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 396.13 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
141 (50.90%)
Коротких трейдов:
136 (49.10%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
4.04 USD
Средняя прибыль:
85.64 USD
Средний убыток:
-104.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-734.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 116.48 USD (2)
Прирост в месяц:
11.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
445.27 USD
Максимальная:
3 416.45 USD (25.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.76% (3 416.45 USD)
По эквити:
24.94% (2 578.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-288K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 396.13 USD
Худший трейд: -1 625 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +375.51 USD
Макс. убыток в серии: -734.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
277
57%
100%
1.09
4.04
USD
USD
28%
1:500