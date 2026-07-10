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Сигналы / MetaTrader 5 / FOX9 17
Lee Gyeongsu

FOX9 17

Lee Gyeongsu
Lee Gyeongsu

Lee Gyeongsu

난 최고다.
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2026 11%
VantageMarkets-Live 13
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
158 (57.03%)
Убыточных трейдов:
119 (42.96%)
Лучший трейд:
2 396.13 USD
Худший трейд:
-1 625.42 USD
Общая прибыль:
13 531.14 USD (6 819 050 pips)
Общий убыток:
-12 411.78 USD (7 107 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (375.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 396.13 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
141 (50.90%)
Коротких трейдов:
136 (49.10%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
4.04 USD
Средняя прибыль:
85.64 USD
Средний убыток:
-104.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-734.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 116.48 USD (2)
Прирост в месяц:
11.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
445.27 USD
Максимальная:
3 416.45 USD (25.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.76% (3 416.45 USD)
По эквити:
24.94% (2 578.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -288K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 396.13 USD
Худший трейд: -1 625 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +375.51 USD
Макс. убыток в серии: -734.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

gooooooooooooood
Нет отзывов
2026.07.14 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 08:51
Share of trading days is too low
2026.07.10 08:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.10 04:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 04:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 04:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 04:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FOX9 17
300 USD в месяц
11%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
277
57%
100%
1.09
4.04
USD
28%
1:500
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