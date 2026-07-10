- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
300
盈利交易:
171 (57.00%)
亏损交易:
129 (43.00%)
最好交易:
2 396.13 USD
最差交易:
-1 625.42 USD
毛利:
14 074.69 USD (7 309 736 pips)
毛利亏损:
-12 871.71 USD (7 633 955 pips)
最大连续赢利:
7 (375.51 USD)
最大连续盈利:
2 396.13 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.61%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.35
长期交易:
152 (50.67%)
短期交易:
148 (49.33%)
利润因子:
1.09
预期回报:
4.01 USD
平均利润:
82.31 USD
平均损失:
-99.78 USD
最大连续失误:
4 (-734.36 USD)
最大连续亏损:
-2 116.48 USD (2)
每月增长:
9.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
445.27 USD
最大值:
3 416.45 USD (25.77%)
相对跌幅:
结余:
27.76% (3 416.45 USD)
净值:
24.94% (2 578.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-324K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 396.13 USD
最差交易: -1 625 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +375.51 USD
最大连续亏损: -734.36 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
12%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
300
57%
100%
1.09
4.01
USD
USD
28%
1:500