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Сигналы / MetaTrader 5 / TrendCore EA
Jing Ying Suo

TrendCore EA

Jing Ying Suo
Jing Ying Suo

Jing Ying Suo

0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -21%
ICMarketsSC-MT5-6
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
17 (56.66%)
Убыточных трейдов:
13 (43.33%)
Лучший трейд:
24.75 USD
Худший трейд:
-76.10 USD
Общая прибыль:
144.31 USD (7 591 pips)
Общий убыток:
-265.82 USD (9 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (84.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.87 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
1.42%
Макс. загрузка депозита:
89.45%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
11 (36.67%)
Коротких трейдов:
19 (63.33%)
Профит фактор:
0.54
Мат. ожидание:
-4.05 USD
Средняя прибыль:
8.49 USD
Средний убыток:
-20.45 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-70.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.24 USD (3)
Прирост в месяц:
-27.46%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.09 USD
Максимальная:
222.79 USD (50.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.67% (221.74 USD)
По эквити:
12.34% (52.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -122
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.75 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +84.87 USD
Макс. убыток в серии: -70.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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TrendCore EA – XAUUSD Trend Following

Core Idea: Only trade the strongest part of the trend. No reversal, no ranging, no guessing.

Logic: M15 confirms trend direction → M5 waits for pullback structure → Enter at optimal price → Adaptive exit based on market conditions.

Exit Philosophy: Small moves taken quickly. Big trends ridden to the end. Let the market decide how much to give.

Risk Control: Fixed risk per trade. Consecutive loss pause. Daily loss limit. Spread filter. Only active session trading.

Backtest (2019–2026, Every Tick): Annual return 50%+ | Max drawdown ~30% | Profitable across all market environments.

Live started [日期]. Free to follow.

Disclaimer: Past performance ≠ future results. Follow at your own risk.


Нет отзывов
2026.08.05 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 05:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 04:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 04:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TrendCore EA
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
478
USD
7
63%
30
56%
1%
0.54
-4.05
USD
39%
1:400
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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