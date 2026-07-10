- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
17 (56.66%)
亏损交易:
13 (43.33%)
最好交易:
24.75 USD
最差交易:
-76.10 USD
毛利:
144.31 USD (7 591 pips)
毛利亏损:
-265.82 USD (9 035 pips)
最大连续赢利:
10 (84.87 USD)
最大连续盈利:
84.87 USD (10)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
1.42%
最大入金加载:
89.45%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
11 (36.67%)
短期交易:
19 (63.33%)
利润因子:
0.54
预期回报:
-4.05 USD
平均利润:
8.49 USD
平均损失:
-20.45 USD
最大连续失误:
5 (-70.97 USD)
最大连续亏损:
-142.24 USD (3)
每月增长:
-31.15%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
142.09 USD
最大值:
222.79 USD (50.18%)
相对跌幅:
结余:
38.67% (221.74 USD)
净值:
12.34% (52.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-122
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.75 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +84.87 USD
最大连续亏损: -70.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
TrendCore EA – 黄金趋势跟踪
核心理念： 只吃鱼身，不碰鱼头鱼尾。
逻辑： M15定方向 → M5等回调入场 → 行情小快赚，行情大吃到底。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-21%
0
0
USD
USD
478
USD
USD
7
63%
30
56%
1%
0.54
-4.05
USD
USD
39%
1:400