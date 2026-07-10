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Jing Ying Suo

TrendCore EA

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增长自 2026 -21%
ICMarketsSC-MT5-6
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交易:
30
盈利交易:
17 (56.66%)
亏损交易:
13 (43.33%)
最好交易:
24.75 USD
最差交易:
-76.10 USD
毛利:
144.31 USD (7 591 pips)
毛利亏损:
-265.82 USD (9 035 pips)
最大连续赢利:
10 (84.87 USD)
最大连续盈利:
84.87 USD (10)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
1.42%
最大入金加载:
89.45%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
11 (36.67%)
短期交易:
19 (63.33%)
利润因子:
0.54
预期回报:
-4.05 USD
平均利润:
8.49 USD
平均损失:
-20.45 USD
最大连续失误:
5 (-70.97 USD)
最大连续亏损:
-142.24 USD (3)
每月增长:
-31.15%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
142.09 USD
最大值:
222.79 USD (50.18%)
相对跌幅:
结余:
38.67% (221.74 USD)
净值:
12.34% (52.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -122
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +24.75 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +84.87 USD
最大连续亏损: -70.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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TrendCore EA – 黄金趋势跟踪

核心理念： 只吃鱼身，不碰鱼头鱼尾。

逻辑： M15定方向 → M5等回调入场 → 行情小快赚，行情大吃到底。

风控： 单笔风险固定 + 连亏暂停 + 日熔断 + 点差过滤 + 仅活跃时段交易。

回测（2019-2026，Tick级）： 年化50%以上 | 最大回撤30%左右 | 覆盖震荡/黑天鹅/加息周期，全部盈利。

实盘刚启动，信号免费。 历史回测不代表未来业绩，跟单盈亏自负。


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2026.08.11 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 05:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 04:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 04:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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USD
478
USD
7
63%
30
56%
1%
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-4.05
USD
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