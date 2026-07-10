- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
260
Прибыльных трейдов:
165 (63.46%)
Убыточных трейдов:
95 (36.54%)
Лучший трейд:
73.47 USD
Худший трейд:
-49.00 USD
Общая прибыль:
1 979.65 USD (198 127 pips)
Общий убыток:
-1 047.16 USD (104 101 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (181.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
218.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
14.95%
Макс. загрузка депозита:
12.38%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
107 (41.15%)
Коротких трейдов:
153 (58.85%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
12.00 USD
Средний убыток:
-11.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-96.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.03 USD (9)
Прирост в месяц:
30.50%
Годовой прогноз:
370.02%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.68 USD
Максимальная:
227.28 USD (20.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.40% (227.28 USD)
По эквити:
7.24% (34.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|260
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|932
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|94K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.47 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +181.75 USD
Макс. убыток в серии: -96.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Intraday trading with stop loss and take profit. Work with multi timeframe analysis and execution
Work best on strong trending market.
Used Raw ecn account, with leverage maximum 1:500
Happy trading, stay patience.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
333%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
17
90%
260
63%
15%
1.89
3.59
USD
USD
36%
1:500