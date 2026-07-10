СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldMiner
I Gede Putra Yuliantara

GoldMiner

I Gede Putra Yuliantara
I Gede Putra Yuliantara

I Gede Putra Yuliantara

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 333%
VantageMarkets-Live 5
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
260
Прибыльных трейдов:
165 (63.46%)
Убыточных трейдов:
95 (36.54%)
Лучший трейд:
73.47 USD
Худший трейд:
-49.00 USD
Общая прибыль:
1 979.65 USD (198 127 pips)
Общий убыток:
-1 047.16 USD (104 101 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (181.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
218.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
14.95%
Макс. загрузка депозита:
12.38%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
107 (41.15%)
Коротких трейдов:
153 (58.85%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
12.00 USD
Средний убыток:
-11.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-96.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.03 USD (9)
Прирост в месяц:
30.50%
Годовой прогноз:
370.02%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.68 USD
Максимальная:
227.28 USD (20.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.40% (227.28 USD)
По эквити:
7.24% (34.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 260
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 932
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 94K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.47 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +181.75 USD
Макс. убыток в серии: -96.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Intraday trading with stop loss and take profit. Work with multi timeframe analysis and execution

Work best on strong trending market.

Used Raw ecn account, with leverage maximum 1:500

Happy trading, stay patience.

Нет отзывов
2026.08.05 06:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 17:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 20:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.10 03:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 02:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 02:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldMiner
30 USD в месяц
333%
0
0
USD
500
USD
17
90%
260
63%
15%
1.89
3.59
USD
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.