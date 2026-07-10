- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
263
盈利交易:
165 (62.73%)
亏损交易:
98 (37.26%)
最好交易:
73.47 USD
最差交易:
-49.00 USD
毛利:
1 979.65 USD (198 127 pips)
毛利亏损:
-1 070.04 USD (106 368 pips)
最大连续赢利:
13 (181.75 USD)
最大连续盈利:
218.94 USD (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
13.78%
最大入金加载:
12.38%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.00
长期交易:
110 (41.83%)
短期交易:
153 (58.17%)
利润因子:
1.85
预期回报:
3.46 USD
平均利润:
12.00 USD
平均损失:
-10.92 USD
最大连续失误:
9 (-96.03 USD)
最大连续亏损:
-96.03 USD (9)
每月增长:
20.62%
年度预测:
250.13%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
9.68 USD
最大值:
227.28 USD (20.71%)
相对跌幅:
结余:
36.40% (227.28 USD)
净值:
7.24% (34.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|263
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|910
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|92K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.47 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +181.75 USD
最大连续亏损: -96.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday trading with stop loss and take profit. Work with multi timeframe analysis and execution
Work best on strong trending market.
Used Raw ecn account, with leverage maximum 1:500
Happy trading, stay patience.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
313%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
17
90%
263
62%
14%
1.85
3.46
USD
USD
36%
1:500