- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
106 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
16.85 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
591.49 USD (799 212 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
106 (591.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
591.49 USD (106)
Коэффициент Шарпа:
2.05
Торговая активность:
98.12%
Макс. загрузка депозита:
15.12%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
51 (48.11%)
Коротких трейдов:
55 (51.89%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
5.58 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
29.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
14.98% (370.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|50
|SOLUSD
|48
|BTCUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|158
|SOLUSD
|374
|BTCUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|109K
|SOLUSD
|40K
|BTCUSD
|650K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.85 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 106
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +591.49 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 976
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2623.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
388 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
5
0%
106
100%
98%
n/a
5.58
USD
USD
15%
1:500