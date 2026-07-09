СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Fusion 01
Yung Pak So

Fusion 01

Yung Pak So
Yung Pak So

Yung Pak So

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 388 USD в месяц
прирост с 2026 30%
FusionMarkets-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
106 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
16.85 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
591.49 USD (799 212 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
106 (591.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
591.49 USD (106)
Коэффициент Шарпа:
2.05
Торговая активность:
98.12%
Макс. загрузка депозита:
15.12%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
51 (48.11%)
Коротких трейдов:
55 (51.89%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
5.58 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
29.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
14.98% (370.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 50
SOLUSD 48
BTCUSD 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 158
SOLUSD 374
BTCUSD 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 109K
SOLUSD 40K
BTCUSD 650K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.85 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 106
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +591.49 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.80 × 976
ICMarketsSC-MT5-3
2623.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.17 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 15:57
Share of trading days is too low
2026.07.10 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.10 14:55
Share of trading days is too low
2026.07.10 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.09 19:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 19:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 19:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.09 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fusion 01
388 USD в месяц
30%
0
0
USD
2.6K
USD
5
0%
106
100%
98%
n/a
5.58
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.