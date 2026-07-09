Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 17 OxSecurities-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2.80 × 976 ICMarketsSC-MT5-3 2623.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика