- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
112
盈利交易:
112 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
16.85 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
629.43 USD (807 795 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
112 (629.43 USD)
最大连续盈利:
629.43 USD (112)
夏普比率:
2.09
交易活动:
98.12%
最大入金加载:
15.12%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
54 (48.21%)
短期交易:
58 (51.79%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.62 USD
平均利润:
5.62 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
26.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
14.98% (370.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|53
|SOLUSD
|51
|BTCUSD
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|172
|SOLUSD
|398
|BTCUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|116K
|SOLUSD
|42K
|BTCUSD
|650K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.85 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 112
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +629.43 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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赢%
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预期回报
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每月388 USD
31%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
5
0%
112
100%
98%
n/a
5.62
USD
USD
15%
1:500