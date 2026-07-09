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Forex Advice LTD

Currency EA

Forex Advice LTD
Forex Advice LTD

Forex Advice LTD

5 (1)
Propfirm-ea.com
2 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 98%
LiteFinanceVC-Live-08
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
831
Прибыльных трейдов:
525 (63.17%)
Убыточных трейдов:
306 (36.82%)
Лучший трейд:
35.86 USD
Худший трейд:
-29.95 USD
Общая прибыль:
2 571.38 USD (113 233 pips)
Общий убыток:
-1 400.63 USD (66 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (136.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
136.27 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
87.77%
Макс. загрузка депозита:
16.71%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.90
Длинных трейдов:
437 (52.59%)
Коротких трейдов:
394 (47.41%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
4.90 USD
Средний убыток:
-4.58 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-167.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-167.15 USD (12)
Прирост в месяц:
18.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.79 USD (13.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.00% (238.79 USD)
По эквити:
21.85% (492.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 89
AUDUSD 88
AUDNZD 88
EURUSD 80
USDCHF 78
NZDUSD 71
NZDCAD 71
CADCHF 61
EURGBP 56
EURCHF 55
AUDCHF 51
NZDCHF 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -162
AUDUSD 225
AUDNZD 278
EURUSD 215
USDCHF 243
NZDUSD 230
NZDCAD 64
CADCHF -36
EURGBP -68
EURCHF 47
AUDCHF 48
NZDCHF 87
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -8.7K
AUDUSD 9K
AUDNZD 17K
EURUSD 7.5K
USDCHF 7.3K
NZDUSD 9.2K
NZDCAD 3.3K
CADCHF -1K
EURGBP -2.4K
EURCHF 640
AUDCHF 2K
NZDCHF 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.86 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +136.27 USD
Макс. убыток в серии: -167.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FxPro.com-Real08
0.00 × 42
FPTradingLLC-Live4
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 15
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.14 × 1903
FPMarketsLLC-Live4
0.15 × 1230
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 5207
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
Axi-US02-Live
0.91 × 10168
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
еще 28...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
PropFirm-EA.com
Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Currency EA
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
2.4K
USD
11
100%
831
63%
88%
1.83
1.41
USD
22%
1:400
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