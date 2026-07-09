Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live 0.00 × 3 FxPro.com-Real08 0.00 × 42 FPTradingLLC-Live4 0.00 × 31 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 52 Alpari-Pro.ECN3 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 FXCM-CADReal01 0.00 × 15 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 LiteFinanceVC-Live-05 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.02 × 160 FusionMarkets-Demo 0.14 × 1903 FPMarketsLLC-Live4 0.15 × 1230 ICMarketsSC-Live18 0.20 × 369 ICMarketsSC-Live23 0.21 × 745 ICMarketsSC-Live26 0.22 × 5207 AxioryAsia-02Live 0.27 × 115 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 107 FusionMarkets-Live 2 0.41 × 143 OctaFX-Real7 0.50 × 2 ThreeTraderLimited-Live02 0.67 × 448 Axi-US02-Live 0.91 × 10168 FPMarketsLLC-Live3 0.91 × 338 LiteFinanceVC-Live-08 0.93 × 352 LiteFinanceVC-Live-09 1.06 × 176 еще 28... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика