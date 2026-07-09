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Всего трейдов:
831
Прибыльных трейдов:
525 (63.17%)
Убыточных трейдов:
306 (36.82%)
Лучший трейд:
35.86 USD
Худший трейд:
-29.95 USD
Общая прибыль:
2 571.38 USD (113 233 pips)
Общий убыток:
-1 400.63 USD (66 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (136.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
136.27 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
87.77%
Макс. загрузка депозита:
16.71%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.90
Длинных трейдов:
437 (52.59%)
Коротких трейдов:
394 (47.41%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
4.90 USD
Средний убыток:
-4.58 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-167.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-167.15 USD (12)
Прирост в месяц:
18.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.79 USD (13.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.00% (238.79 USD)
По эквити:
21.85% (492.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|89
|AUDUSD
|88
|AUDNZD
|88
|EURUSD
|80
|USDCHF
|78
|NZDUSD
|71
|NZDCAD
|71
|CADCHF
|61
|EURGBP
|56
|EURCHF
|55
|AUDCHF
|51
|NZDCHF
|43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-162
|AUDUSD
|225
|AUDNZD
|278
|EURUSD
|215
|USDCHF
|243
|NZDUSD
|230
|NZDCAD
|64
|CADCHF
|-36
|EURGBP
|-68
|EURCHF
|47
|AUDCHF
|48
|NZDCHF
|87
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-8.7K
|AUDUSD
|9K
|AUDNZD
|17K
|EURUSD
|7.5K
|USDCHF
|7.3K
|NZDUSD
|9.2K
|NZDCAD
|3.3K
|CADCHF
|-1K
|EURGBP
|-2.4K
|EURCHF
|640
|AUDCHF
|2K
|NZDCHF
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.86 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +136.27 USD
Макс. убыток в серии: -167.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 42
|
FPTradingLLC-Live4
|0.00 × 31
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 15
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.14 × 1903
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.15 × 1230
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 5207
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
Axi-US02-Live
|0.91 × 10168
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
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PropFirm-EA.com
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
11
100%
831
63%
88%
1.83
1.41
USD
USD
22%
1:400