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交易:
869
盈利交易:
550 (63.29%)
亏损交易:
319 (36.71%)
最好交易:
35.86 USD
最差交易:
-29.95 USD
毛利:
2 642.33 USD (116 953 pips)
毛利亏损:
-1 432.63 USD (67 938 pips)
最大连续赢利:
34 (136.27 USD)
最大连续盈利:
136.27 USD (34)
夏普比率:
0.21
交易活动:
87.58%
最大入金加载:
16.71%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
96
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.07
长期交易:
461 (53.05%)
短期交易:
408 (46.95%)
利润因子:
1.84
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
4.80 USD
平均损失:
-4.49 USD
最大连续失误:
12 (-167.15 USD)
最大连续亏损:
-167.15 USD (12)
每月增长:
13.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
238.79 USD (13.00%)
相对跌幅:
结余:
13.00% (238.79 USD)
净值:
21.85% (492.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 92
AUDCAD 92
AUDNZD 91
EURUSD 85
USDCHF 83
NZDUSD 75
NZDCAD 74
CADCHF 63
EURCHF 58
EURGBP 58
AUDCHF 53
NZDCHF 45
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 227
AUDCAD -156
AUDNZD 285
EURUSD 207
USDCHF 236
NZDUSD 230
NZDCAD 74
CADCHF -31
EURCHF 59
EURGBP -63
AUDCHF 54
NZDCHF 87
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 9.1K
AUDCAD -8.3K
AUDNZD 18K
EURUSD 7.1K
USDCHF 7K
NZDUSD 9.2K
NZDCAD 4K
CADCHF -843
EURCHF 1.1K
EURGBP -2.2K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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2026.08.05 02:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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