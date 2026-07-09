- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
869
盈利交易:
550 (63.29%)
亏损交易:
319 (36.71%)
最好交易:
35.86 USD
最差交易:
-29.95 USD
毛利:
2 642.33 USD (116 953 pips)
毛利亏损:
-1 432.63 USD (67 938 pips)
最大连续赢利:
34 (136.27 USD)
最大连续盈利:
136.27 USD (34)
夏普比率:
0.21
交易活动:
87.58%
最大入金加载:
16.71%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
96
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.07
长期交易:
461 (53.05%)
短期交易:
408 (46.95%)
利润因子:
1.84
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
4.80 USD
平均损失:
-4.49 USD
最大连续失误:
12 (-167.15 USD)
最大连续亏损:
-167.15 USD (12)
每月增长:
13.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
238.79 USD (13.00%)
相对跌幅:
结余:
13.00% (238.79 USD)
净值:
21.85% (492.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|92
|AUDCAD
|92
|AUDNZD
|91
|EURUSD
|85
|USDCHF
|83
|NZDUSD
|75
|NZDCAD
|74
|CADCHF
|63
|EURCHF
|58
|EURGBP
|58
|AUDCHF
|53
|NZDCHF
|45
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|227
|AUDCAD
|-156
|AUDNZD
|285
|EURUSD
|207
|USDCHF
|236
|NZDUSD
|230
|NZDCAD
|74
|CADCHF
|-31
|EURCHF
|59
|EURGBP
|-63
|AUDCHF
|54
|NZDCHF
|87
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|9.1K
|AUDCAD
|-8.3K
|AUDNZD
|18K
|EURUSD
|7.1K
|USDCHF
|7K
|NZDUSD
|9.2K
|NZDCAD
|4K
|CADCHF
|-843
|EURCHF
|1.1K
|EURGBP
|-2.2K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.86 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +136.27 USD
最大连续亏损: -167.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 42
|
FPTradingLLC-Live4
|0.00 × 31
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 15
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.14 × 1906
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.15 × 1230
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 5226
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
Axi-US02-Live
|0.91 × 10226
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
PropFirm-EA.com
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
101%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
12
100%
869
63%
88%
1.84
1.39
USD
USD
22%
1:400