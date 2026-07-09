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Forex Advice LTD

Currency EA

Forex Advice LTD
Forex Advice LTD

Forex Advice LTD

5 (1)
Propfirm-ea.com
2 products 1 signal
0 reviews
Reliability
11 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 98%
LiteFinanceVC-Live-08
1:400
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
831
Profit Trades:
525 (63.17%)
Loss Trades:
306 (36.82%)
Best trade:
35.86 USD
Worst trade:
-29.95 USD
Gross Profit:
2 571.38 USD (113 233 pips)
Gross Loss:
-1 400.63 USD (66 527 pips)
Maximum consecutive wins:
34 (136.27 USD)
Maximal consecutive profit:
136.27 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading activity:
88.97%
Max deposit load:
16.71%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
76
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.90
Long Trades:
437 (52.59%)
Short Trades:
394 (47.41%)
Profit Factor:
1.84
Expected Payoff:
1.41 USD
Average Profit:
4.90 USD
Average Loss:
-4.58 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-167.15 USD)
Maximal consecutive loss:
-167.15 USD (12)
Monthly growth:
18.55%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
238.79 USD (13.00%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.00% (238.79 USD)
By Equity:
21.85% (492.05 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 89
AUDUSD 88
AUDNZD 88
EURUSD 80
USDCHF 78
NZDUSD 71
NZDCAD 71
CADCHF 61
EURGBP 56
EURCHF 55
AUDCHF 51
NZDCHF 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -162
AUDUSD 225
AUDNZD 278
EURUSD 215
USDCHF 243
NZDUSD 230
NZDCAD 64
CADCHF -36
EURGBP -68
EURCHF 47
AUDCHF 48
NZDCHF 87
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -8.7K
AUDUSD 9K
AUDNZD 17K
EURUSD 7.5K
USDCHF 7.3K
NZDUSD 9.2K
NZDCAD 3.3K
CADCHF -1K
EURGBP -2.4K
EURCHF 640
AUDCHF 2K
NZDCHF 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +35.86 USD
Worst trade: -30 USD
Maximum consecutive wins: 34
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +136.27 USD
Maximal consecutive loss: -167.15 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "LiteFinanceVC-Live-08" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FxPro.com-Real08
0.00 × 42
FPTradingLLC-Live4
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 15
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.14 × 1903
FPMarketsLLC-Live4
0.15 × 1230
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 5207
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
Axi-US02-Live
0.91 × 10153
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
28 more...
To see trades in realtime, please log in or register
PropFirm-EA.com
No reviews
2026.08.05 02:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Currency EA
30 USD per month
98%
0
0
USD
2.4K
USD
11
100%
831
63%
89%
1.83
1.41
USD
22%
1:400
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.