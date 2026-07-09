- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
831
Profit Trades:
525 (63.17%)
Loss Trades:
306 (36.82%)
Best trade:
35.86 USD
Worst trade:
-29.95 USD
Gross Profit:
2 571.38 USD (113 233 pips)
Gross Loss:
-1 400.63 USD (66 527 pips)
Maximum consecutive wins:
34 (136.27 USD)
Maximal consecutive profit:
136.27 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading activity:
88.97%
Max deposit load:
16.71%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
76
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.90
Long Trades:
437 (52.59%)
Short Trades:
394 (47.41%)
Profit Factor:
1.84
Expected Payoff:
1.41 USD
Average Profit:
4.90 USD
Average Loss:
-4.58 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-167.15 USD)
Maximal consecutive loss:
-167.15 USD (12)
Monthly growth:
18.55%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
238.79 USD (13.00%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.00% (238.79 USD)
By Equity:
21.85% (492.05 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|89
|AUDUSD
|88
|AUDNZD
|88
|EURUSD
|80
|USDCHF
|78
|NZDUSD
|71
|NZDCAD
|71
|CADCHF
|61
|EURGBP
|56
|EURCHF
|55
|AUDCHF
|51
|NZDCHF
|43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-162
|AUDUSD
|225
|AUDNZD
|278
|EURUSD
|215
|USDCHF
|243
|NZDUSD
|230
|NZDCAD
|64
|CADCHF
|-36
|EURGBP
|-68
|EURCHF
|47
|AUDCHF
|48
|NZDCHF
|87
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-8.7K
|AUDUSD
|9K
|AUDNZD
|17K
|EURUSD
|7.5K
|USDCHF
|7.3K
|NZDUSD
|9.2K
|NZDCAD
|3.3K
|CADCHF
|-1K
|EURGBP
|-2.4K
|EURCHF
|640
|AUDCHF
|2K
|NZDCHF
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +35.86 USD
Worst trade: -30 USD
Maximum consecutive wins: 34
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +136.27 USD
Maximal consecutive loss: -167.15 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "LiteFinanceVC-Live-08" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 42
|
FPTradingLLC-Live4
|0.00 × 31
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 15
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.14 × 1903
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.15 × 1230
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 5207
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
Axi-US02-Live
|0.91 × 10153
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
PropFirm-EA.com
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
98%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
11
100%
831
63%
89%
1.83
1.41
USD
USD
22%
1:400