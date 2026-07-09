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Сигналы / MetaTrader 5 / Quantum Goddess TMGM
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Goddess TMGM

Bogdan Ion Puscasu
Bogdan Ion Puscasu

Bogdan Ion Puscasu

4.8 (2655)
🔷 VIP Trading Conditions for Our Clients
12 продуктов 9 сигналов 3 темы 20 комментариев
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 131%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
498
Прибыльных трейдов:
409 (82.12%)
Убыточных трейдов:
89 (17.87%)
Лучший трейд:
55.04 USD
Худший трейд:
-41.39 USD
Общая прибыль:
1 443.17 USD (144 674 pips)
Общий убыток:
-1 175.85 USD (117 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (48.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.26 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
35.44%
Макс. загрузка депозита:
6.35%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
303 (60.84%)
Коротких трейдов:
195 (39.16%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
3.53 USD
Средний убыток:
-13.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-47.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.47 USD (2)
Прирост в месяц:
43.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.10 USD
Максимальная:
73.35 USD (43.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.66% (26.87 USD)
По эквити:
7.81% (45.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 498
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.04 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +48.24 USD
Макс. убыток в серии: -47.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 19:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 18:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 12:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.02 23:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.25 14:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 11:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 09:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 09:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 03:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 03:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 14:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantum Goddess TMGM
999 USD в месяц
131%
0
0
USD
707
USD
7
100%
498
82%
35%
1.22
0.54
USD
20%
1:500
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