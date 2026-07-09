- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
498
Прибыльных трейдов:
409 (82.12%)
Убыточных трейдов:
89 (17.87%)
Лучший трейд:
55.04 USD
Худший трейд:
-41.39 USD
Общая прибыль:
1 443.17 USD (144 674 pips)
Общий убыток:
-1 175.85 USD (117 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (48.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.26 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
35.44%
Макс. загрузка депозита:
6.35%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
303 (60.84%)
Коротких трейдов:
195 (39.16%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
3.53 USD
Средний убыток:
-13.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-47.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.47 USD (2)
Прирост в месяц:
43.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.10 USD
Максимальная:
73.35 USD (43.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.66% (26.87 USD)
По эквити:
7.81% (45.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|498
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|267
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.04 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +48.24 USD
Макс. убыток в серии: -47.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
131%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
7
100%
498
82%
35%
1.22
0.54
USD
USD
20%
1:500