- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
532
盈利交易:
438 (82.33%)
亏损交易:
94 (17.67%)
最好交易:
55.04 USD
最差交易:
-41.39 USD
毛利:
1 521.47 USD (152 531 pips)
毛利亏损:
-1 243.04 USD (124 137 pips)
最大连续赢利:
17 (48.24 USD)
最大连续盈利:
74.26 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
35.44%
最大入金加载:
6.35%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
3.80
长期交易:
321 (60.34%)
短期交易:
211 (39.66%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
3.47 USD
平均损失:
-13.22 USD
最大连续失误:
2 (-47.47 USD)
最大连续亏损:
-47.47 USD (2)
每月增长:
47.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.10 USD
最大值:
73.35 USD (43.08%)
相对跌幅:
结余:
19.66% (26.87 USD)
净值:
7.81% (45.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|278
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.04 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +48.24 USD
最大连续亏损: -47.47 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
135%
0
0
USD
USD
718
USD
USD
8
100%
532
82%
35%
1.22
0.52
USD
USD
20%
1:500