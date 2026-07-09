- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
61 (73.49%)
Убыточных трейдов:
22 (26.51%)
Лучший трейд:
2.79 USD
Худший трейд:
-19.01 USD
Общая прибыль:
78.76 USD (8 451 pips)
Общий убыток:
-47.52 USD (4 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (27.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.31 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
96.37%
Макс. загрузка депозита:
14.73%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
46 (55.42%)
Коротких трейдов:
37 (44.58%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.29 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.01 USD (1)
Прирост в месяц:
28.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.01 USD (13.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.41% (19.01 USD)
По эквити:
33.43% (47.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.79 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.31 USD
Макс. убыток в серии: -3.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.25 × 8
Operações totalmente automatizadas pelo EA "ZECA_SMART_X" no par EUR/USD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
5
100%
83
73%
96%
1.65
0.38
USD
USD
33%
1:500