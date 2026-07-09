- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
90
盈利交易:
64 (71.11%)
亏损交易:
26 (28.89%)
最好交易:
2.79 USD
最差交易:
-19.01 USD
毛利:
81.57 USD (8 759 pips)
毛利亏损:
-65.97 USD (6 376 pips)
最大连续赢利:
19 (27.31 USD)
最大连续盈利:
27.31 USD (19)
夏普比率:
0.09
交易活动:
96.37%
最大入金加载:
14.73%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.60
长期交易:
48 (53.33%)
短期交易:
42 (46.67%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-2.54 USD
最大连续失误:
4 (-3.73 USD)
最大连续亏损:
-19.01 USD (1)
每月增长:
11.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26.15 USD (18.45%)
相对跌幅:
结余:
18.45% (26.15 USD)
净值:
33.43% (47.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.79 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.31 USD
最大连续亏损: -3.73 USD
Operações totalmente automatizadas pelo EA "ZECA_SMART_X" no par EUR/USD.
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预期回报
提取
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每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
5
100%
90
71%
96%
1.23
0.17
USD
USD
33%
1:500