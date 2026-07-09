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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|13
|AUDCAD+
|12
|GBPSGD+
|10
|GBPUSD+
|9
|GBPCHF+
|9
|GBPCAD+
|9
|GBPAUD+
|8
|EURAUD+
|8
|NZDCAD+
|8
|AUDSGD+
|6
|NZDUSD+
|6
|GBPNZD+
|6
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURSGD+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD+
|13
|AUDCAD+
|19
|GBPSGD+
|13
|GBPUSD+
|22
|GBPCHF+
|14
|GBPCAD+
|6
|GBPAUD+
|16
|EURAUD+
|15
|NZDCAD+
|10
|AUDSGD+
|11
|NZDUSD+
|2
|GBPNZD+
|5
|USDCAD+
|-2
|EURUSD+
|4
|AUDUSD+
|5
|EURSGD+
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD+
|1K
|AUDCAD+
|2.1K
|GBPSGD+
|2.3K
|GBPUSD+
|2K
|GBPCHF+
|1.9K
|GBPCAD+
|1.7K
|GBPAUD+
|1.8K
|EURAUD+
|1.8K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDSGD+
|1.3K
|NZDUSD+
|306
|GBPNZD+
|1.5K
|USDCAD+
|-146
|EURUSD+
|534
|AUDUSD+
|468
|EURSGD+
|50
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Этот сигнал демонстрирует, как я лично торгую по сигналам индикатора DIVERGENCE BOMBER.
Внимание - я часто пропускаю торговые сигналы, когда я сплю или занимаюсь другими важными делами. Но так или иначе этот сигнал демонстрирует более-менее реальную картину того, что DIVERGENCE BOMBER система действительно умеет зарабатывать.
Простыми словами, Если вы хотите представить свои личные торговые результаты во время торговли по этой мануальной системе, то этот сигнал отлично это демонстрирует!
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