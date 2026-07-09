Этот сигнал демонстрирует, как я лично торгую по сигналам индикатора DIVERGENCE BOMBER.

Внимание - я часто пропускаю торговые сигналы, когда я сплю или занимаюсь другими важными делами. Но так или иначе этот сигнал демонстрирует более-менее реальную картину того, что DIVERGENCE BOMBER система действительно умеет зарабатывать.

Простыми словами, Если вы хотите представить свои личные торговые результаты во время торговли по этой мануальной системе, то этот сигнал отлично это демонстрирует!

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