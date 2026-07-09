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Сигналы / MetaTrader 5 / DIVERGENCE BOMBER manual trading
Ihor Otkydach

DIVERGENCE BOMBER manual trading

Ihor Otkydach
Ihor Otkydach

Ihor Otkydach

4.1 (544)
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12 продуктов 14 сигналов 2 комментария
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 18%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
91 (77.11%)
Убыточных трейдов:
27 (22.88%)
Лучший трейд:
16.75 USD
Худший трейд:
-11.29 USD
Общая прибыль:
260.83 USD (30 262 pips)
Общий убыток:
-108.22 USD (10 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (25.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.83 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.11
Длинных трейдов:
51 (43.22%)
Коротких трейдов:
67 (56.78%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
2.87 USD
Средний убыток:
-4.01 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.46 USD (4)
Прирост в месяц:
8.61%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
21.46 USD (3.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (14.27 USD)
По эквити:
16.96% (92.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD+ 13
AUDCAD+ 12
GBPSGD+ 10
GBPUSD+ 9
GBPCHF+ 9
GBPCAD+ 9
GBPAUD+ 8
EURAUD+ 8
NZDCAD+ 8
AUDSGD+ 6
NZDUSD+ 6
GBPNZD+ 6
USDCAD+ 5
EURUSD+ 4
AUDUSD+ 3
EURSGD+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD+ 13
AUDCAD+ 19
GBPSGD+ 13
GBPUSD+ 22
GBPCHF+ 14
GBPCAD+ 6
GBPAUD+ 16
EURAUD+ 15
NZDCAD+ 10
AUDSGD+ 11
NZDUSD+ 2
GBPNZD+ 5
USDCAD+ -2
EURUSD+ 4
AUDUSD+ 5
EURSGD+ 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD+ 1K
AUDCAD+ 2.1K
GBPSGD+ 2.3K
GBPUSD+ 2K
GBPCHF+ 1.9K
GBPCAD+ 1.7K
GBPAUD+ 1.8K
EURAUD+ 1.8K
NZDCAD+ 1.4K
AUDSGD+ 1.3K
NZDUSD+ 306
GBPNZD+ 1.5K
USDCAD+ -146
EURUSD+ 534
AUDUSD+ 468
EURSGD+ 50
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.75 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +25.91 USD
Макс. убыток в серии: -21.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Этот сигнал демонстрирует, как я лично торгую по сигналам индикатора DIVERGENCE BOMBER.

Внимание - я часто пропускаю торговые сигналы, когда я сплю или занимаюсь другими важными делами. Но так или иначе этот сигнал демонстрирует более-менее реальную картину того, что DIVERGENCE BOMBER система действительно умеет зарабатывать. 

Простыми словами, Если вы хотите представить свои личные торговые результаты во время торговли по этой мануальной системе, то этот сигнал отлично это демонстрирует!

DIVERGENCE BOMBER система находится здесь.

Нет отзывов
2026.07.09 14:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DIVERGENCE BOMBER manual trading
40 USD в месяц
18%
0
0
USD
2.4K
USD
7
99%
118
77%
100%
2.41
1.29
USD
17%
1:500
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