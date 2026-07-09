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Ihor Otkydach

DIVERGENCE BOMBER manual trading

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可靠性
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每月复制 40 USD per 
增长自 2026 18%
VantageMarkets-Live 14
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  • 成长
  • 结余
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交易:
118
盈利交易:
91 (77.11%)
亏损交易:
27 (22.88%)
最好交易:
16.75 USD
最差交易:
-11.29 USD
毛利:
260.83 USD (30 262 pips)
毛利亏损:
-108.67 USD (10 293 pips)
最大连续赢利:
13 (25.91 USD)
最大连续盈利:
29.83 USD (4)
夏普比率:
0.36
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.30%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.09
长期交易:
51 (43.22%)
短期交易:
67 (56.78%)
利润因子:
2.40
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
2.87 USD
平均损失:
-4.02 USD
最大连续失误:
4 (-21.46 USD)
最大连续亏损:
-21.46 USD (4)
每月增长:
7.48%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
21.46 USD (3.41%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (14.27 USD)
净值:
16.96% (92.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD+ 13
AUDCAD+ 12
GBPSGD+ 10
GBPUSD+ 9
GBPCHF+ 9
GBPCAD+ 9
GBPAUD+ 8
EURAUD+ 8
NZDCAD+ 8
AUDSGD+ 6
NZDUSD+ 6
GBPNZD+ 6
USDCAD+ 5
EURUSD+ 4
AUDUSD+ 3
EURSGD+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD+ 13
AUDCAD+ 19
GBPSGD+ 13
GBPUSD+ 22
GBPCHF+ 14
GBPCAD+ 6
GBPAUD+ 16
EURAUD+ 15
NZDCAD+ 10
AUDSGD+ 11
NZDUSD+ 2
GBPNZD+ 5
USDCAD+ -2
EURUSD+ 4
AUDUSD+ 5
EURSGD+ 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD+ 1K
AUDCAD+ 2.1K
GBPSGD+ 2.3K
GBPUSD+ 2K
GBPCHF+ 1.9K
GBPCAD+ 1.7K
GBPAUD+ 1.8K
EURAUD+ 1.8K
NZDCAD+ 1.4K
AUDSGD+ 1.3K
NZDUSD+ 306
GBPNZD+ 1.5K
USDCAD+ -146
EURUSD+ 534
AUDUSD+ 468
EURSGD+ 50
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.75 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +25.91 USD
最大连续亏损: -21.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


此訊號展示了我個人如何運用 DIVERGENCE BOMBER 指標所發出的訊號進行交易。

請注意：當我正在睡覺或忙於其他重要事務時，經常會錯過交易訊號。但無論如何，這個訊號都相當準確地展現了 DIVERGENCE BOMBER 系統實際上如何能夠創造獲利。

簡單來說，如果您想在使用這個手動交易系統進行交易時展示個人的交易成果，這個交易訊號能完美地展現這些成果！

「DIVERGENCE BOMBER」系統可在此處找到。


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2026.07.09 14:39
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结余
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交易
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DIVERGENCE BOMBER manual trading
每月40 USD
18%
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USD
2.4K
USD
7
99%
118
77%
100%
2.40
1.29
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