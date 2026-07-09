- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
91 (77.11%)
亏损交易:
27 (22.88%)
最好交易:
16.75 USD
最差交易:
-11.29 USD
毛利:
260.83 USD (30 262 pips)
毛利亏损:
-108.67 USD (10 293 pips)
最大连续赢利:
13 (25.91 USD)
最大连续盈利:
29.83 USD (4)
夏普比率:
0.36
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.30%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.09
长期交易:
51 (43.22%)
短期交易:
67 (56.78%)
利润因子:
2.40
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
2.87 USD
平均损失:
-4.02 USD
最大连续失误:
4 (-21.46 USD)
最大连续亏损:
-21.46 USD (4)
每月增长:
7.48%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
21.46 USD (3.41%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (14.27 USD)
净值:
16.96% (92.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|13
|AUDCAD+
|12
|GBPSGD+
|10
|GBPUSD+
|9
|GBPCHF+
|9
|GBPCAD+
|9
|GBPAUD+
|8
|EURAUD+
|8
|NZDCAD+
|8
|AUDSGD+
|6
|NZDUSD+
|6
|GBPNZD+
|6
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURSGD+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD+
|13
|AUDCAD+
|19
|GBPSGD+
|13
|GBPUSD+
|22
|GBPCHF+
|14
|GBPCAD+
|6
|GBPAUD+
|16
|EURAUD+
|15
|NZDCAD+
|10
|AUDSGD+
|11
|NZDUSD+
|2
|GBPNZD+
|5
|USDCAD+
|-2
|EURUSD+
|4
|AUDUSD+
|5
|EURSGD+
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD+
|1K
|AUDCAD+
|2.1K
|GBPSGD+
|2.3K
|GBPUSD+
|2K
|GBPCHF+
|1.9K
|GBPCAD+
|1.7K
|GBPAUD+
|1.8K
|EURAUD+
|1.8K
|NZDCAD+
|1.4K
|AUDSGD+
|1.3K
|NZDUSD+
|306
|GBPNZD+
|1.5K
|USDCAD+
|-146
|EURUSD+
|534
|AUDUSD+
|468
|EURSGD+
|50
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.75 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +25.91 USD
最大连续亏损: -21.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
18%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
7
99%
118
77%
100%
2.40
1.29
USD
USD
17%
1:500