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R Kemal Pradana

Blue Blood

R Kemal Pradana
R Kemal Pradana

R Kemal Pradana

1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 38%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
265
Прибыльных трейдов:
136 (51.32%)
Убыточных трейдов:
129 (48.68%)
Лучший трейд:
50.81 USD
Худший трейд:
-102.33 USD
Общая прибыль:
5 478.06 USD (552 129 pips)
Общий убыток:
-4 350.55 USD (430 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (284.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.82 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
61.84%
Макс. загрузка депозита:
5.15%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
128 (48.30%)
Коротких трейдов:
137 (51.70%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
4.25 USD
Средняя прибыль:
40.28 USD
Средний убыток:
-33.73 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-374.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-398.83 USD (9)
Прирост в месяц:
6.45%
Годовой прогноз:
78.20%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
345.45 USD
Максимальная:
518.44 USD (15.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.59% (518.44 USD)
По эквити:
1.21% (48.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 265
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 122K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.81 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +284.82 USD
Макс. убыток в серии: -374.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Blue Blood in MQL5

breakout no martingle, no averaging just follow the trend

Нет отзывов
2026.07.10 06:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.85% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Blue Blood
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
4.1K
USD
24
68%
265
51%
62%
1.25
4.25
USD
16%
1:50
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