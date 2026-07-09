- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
265
Прибыльных трейдов:
136 (51.32%)
Убыточных трейдов:
129 (48.68%)
Лучший трейд:
50.81 USD
Худший трейд:
-102.33 USD
Общая прибыль:
5 478.06 USD (552 129 pips)
Общий убыток:
-4 350.55 USD (430 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (284.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.82 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
61.84%
Макс. загрузка депозита:
5.15%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
128 (48.30%)
Коротких трейдов:
137 (51.70%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
4.25 USD
Средняя прибыль:
40.28 USD
Средний убыток:
-33.73 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-374.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-398.83 USD (9)
Прирост в месяц:
6.45%
Годовой прогноз:
78.20%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
345.45 USD
Максимальная:
518.44 USD (15.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.59% (518.44 USD)
По эквити:
1.21% (48.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|265
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|122K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.81 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +284.82 USD
Макс. убыток в серии: -374.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Blue Blood in MQL5
breakout no martingle, no averaging just follow the trend
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
24
68%
265
51%
62%
1.25
4.25
USD
USD
16%
1:50