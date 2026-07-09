- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
270
盈利交易:
137 (50.74%)
亏损交易:
133 (49.26%)
最好交易:
50.81 USD
最差交易:
-102.33 USD
毛利:
5 513.52 USD (555 879 pips)
毛利亏损:
-4 451.56 USD (440 361 pips)
最大连续赢利:
7 (284.82 USD)
最大连续盈利:
284.82 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
60.30%
最大入金加载:
5.15%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.05
长期交易:
133 (49.26%)
短期交易:
137 (50.74%)
利润因子:
1.24
预期回报:
3.93 USD
平均利润:
40.24 USD
平均损失:
-33.47 USD
最大连续失误:
10 (-374.41 USD)
最大连续亏损:
-398.83 USD (9)
每月增长:
2.71%
年度预测:
32.82%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
345.45 USD
最大值:
518.44 USD (15.59%)
相对跌幅:
结余:
15.59% (518.44 USD)
净值:
1.21% (48.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|116K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.81 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +284.82 USD
最大连续亏损: -374.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
Blue Blood in MQL5
breakout no martingle, no averaging just follow the trend
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
24
69%
270
50%
60%
1.23
3.93
USD
USD
16%
1:50