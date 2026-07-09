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R Kemal Pradana

Blue Blood

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平均损失:
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最大连续失误:
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年度预测:
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算法交易:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 270
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 116K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
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Blue Blood in MQL5

breakout no martingle, no averaging just follow the trend

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2026.07.10 06:51
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