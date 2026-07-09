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Сигналы / MetaTrader 5 / TwoFace Experimental Low Risk
Alexander Becker

TwoFace Experimental Low Risk

Alexander Becker
Alexander Becker

Alexander Becker

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
VTMarkets-Live 6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
188 (75.50%)
Убыточных трейдов:
61 (24.50%)
Лучший трейд:
102.85 USD
Худший трейд:
-58.15 USD
Общая прибыль:
887.76 USD (52 663 pips)
Общий убыток:
-522.39 USD (37 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (64.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
8.74%
Макс. загрузка депозита:
10.87%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.93
Длинных трейдов:
211 (84.74%)
Коротких трейдов:
38 (15.26%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
4.72 USD
Средний убыток:
-8.56 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-104.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-189.20 USD (9)
Прирост в месяц:
6.26%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
189.22 USD (25.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.31% (189.38 USD)
По эквити:
11.43% (653.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 365
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +102.85 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +64.83 USD
Макс. убыток в серии: -104.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

⚠️ IMPORTANT: SYMBOL MATCH REQUIRED ⚠️

To successfully copy this signal, your broker’s gold trading symbol must be compatible.

  • My Broker: VT Markets (ECN Account)
  • My Gold Symbol:  XAUUSD-ECN
Crucial Rule: MetaTrader 5 does not allow manual symbol mapping in its native settings. If your broker uses a different suffix (like  XAUUSD.r  or  XAUUSD+ ) and MT5 fails to map it automatically, trades will not copy.


How to fix this:
If MT5 shows a "symbol not found" error in your Journal, you cannot use the built-in subscription directly. Instead, you must use a free or cheap "Signal Copier EA" or "Symbol Mapper EA" from the MQL5 Market. These utilities run on your chart, read my signal, and automatically force-translate  XAUUSD-ECN  into your broker's specific symbol in real-time.

Best Practice: For 100% flawless execution without third-party tools, use a broker with standard  XAUUSD  or identical  -ECN  suffixes.

Нет отзывов
2026.08.07 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 19:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 04:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 18:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.09 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.09 13:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.09 13:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.07.09 13:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 13:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TwoFace Experimental Low Risk
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
5.9K
USD
5
89%
249
75%
9%
1.69
1.47
USD
11%
1:500
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