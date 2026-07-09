- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
35 (44.87%)
Убыточных трейдов:
43 (55.13%)
Лучший трейд:
71.60 USD
Худший трейд:
-63.96 USD
Общая прибыль:
1 451.57 USD (73 438 pips)
Общий убыток:
-1 812.05 USD (89 248 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (202.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.32 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
54.29%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
48 (61.54%)
Коротких трейдов:
30 (38.46%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-4.62 USD
Средняя прибыль:
41.47 USD
Средний убыток:
-42.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-253.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-253.46 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
521.12 USD
Максимальная:
561.20 USD (5.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.59% (561.20 USD)
По эквити:
0.61% (60.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-360
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.60 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +202.32 USD
Макс. убыток в серии: -253.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Maxcuan
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
5
0%
78
44%
54%
0.80
-4.62
USD
USD
6%
1:50