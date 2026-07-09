- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
35 (41.66%)
亏损交易:
49 (58.33%)
最好交易:
71.60 USD
最差交易:
-63.96 USD
毛利:
1 451.57 USD (73 438 pips)
毛利亏损:
-2 062.17 USD (101 632 pips)
最大连续赢利:
5 (202.32 USD)
最大连续盈利:
202.32 USD (5)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
51.66%
最大入金加载:
2.10%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.94
长期交易:
52 (61.90%)
短期交易:
32 (38.10%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-7.27 USD
平均利润:
41.47 USD
平均损失:
-42.09 USD
最大连续失误:
7 (-291.80 USD)
最大连续亏损:
-291.80 USD (7)
每月增长:
-6.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
610.60 USD
最大值:
650.68 USD (6.48%)
相对跌幅:
结余:
6.48% (650.68 USD)
净值:
0.61% (60.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-611
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.60 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +202.32 USD
最大连续亏损: -291.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
Maxcuan
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
5
0%
84
41%
52%
0.70
-7.27
USD
USD
6%
1:50