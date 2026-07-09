- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
163 (84.45%)
Убыточных трейдов:
30 (15.54%)
Лучший трейд:
674.76 USD
Худший трейд:
-720.96 USD
Общая прибыль:
4 409.34 USD (90 744 pips)
Общий убыток:
-4 206.61 USD (428 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (432.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 204.66 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
4.75%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
103 (53.37%)
Коротких трейдов:
90 (46.63%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
27.05 USD
Средний убыток:
-140.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 252.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 252.51 USD (3)
Прирост в месяц:
-30.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
371.91 USD
Максимальная:
2 074.13 USD (39.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.65% (2 074.13 USD)
По эквити:
21.48% (846.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|190
|BITCOIN
|2
|TONCOIN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|487
|BITCOIN
|-285
|TONCOIN
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|12K
|BITCOIN
|-348K
|TONCOIN
|-2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +674.76 USD
Худший трейд: -721 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +432.74 USD
Макс. убыток в серии: -1 252.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Intraday trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
17
98%
193
84%
5%
1.04
1.05
USD
USD
41%
1:500