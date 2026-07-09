СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Strategy SAG
Vladislav Chentsov

Strategy SAG

Vladislav Chentsov
Vladislav Chentsov

Vladislav Chentsov

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
FxPro-MT5 Live02
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
163 (84.45%)
Убыточных трейдов:
30 (15.54%)
Лучший трейд:
674.76 USD
Худший трейд:
-720.96 USD
Общая прибыль:
4 409.34 USD (90 744 pips)
Общий убыток:
-4 206.61 USD (428 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (432.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 204.66 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
4.75%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
103 (53.37%)
Коротких трейдов:
90 (46.63%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
27.05 USD
Средний убыток:
-140.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 252.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 252.51 USD (3)
Прирост в месяц:
-30.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
371.91 USD
Максимальная:
2 074.13 USD (39.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.65% (2 074.13 USD)
По эквити:
21.48% (846.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 190
BITCOIN 2
TONCOIN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 487
BITCOIN -285
TONCOIN 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 12K
BITCOIN -348K
TONCOIN -2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +674.76 USD
Худший трейд: -721 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +432.74 USD
Макс. убыток в серии: -1 252.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Intraday trading
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 21:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Strategy SAG
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
3K
USD
17
98%
193
84%
5%
1.04
1.05
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.