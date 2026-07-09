- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
193
盈利交易:
163 (84.45%)
亏损交易:
30 (15.54%)
最好交易:
674.76 USD
最差交易:
-720.96 USD
毛利:
4 409.34 USD (90 744 pips)
毛利亏损:
-4 206.61 USD (428 813 pips)
最大连续赢利:
23 (432.74 USD)
最大连续盈利:
1 204.66 USD (17)
夏普比率:
0.03
交易活动:
4.75%
最大入金加载:
7.93%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.10
长期交易:
103 (53.37%)
短期交易:
90 (46.63%)
利润因子:
1.05
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
27.05 USD
平均损失:
-140.22 USD
最大连续失误:
3 (-1 252.51 USD)
最大连续亏损:
-1 252.51 USD (3)
每月增长:
-31.23%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
371.91 USD
最大值:
2 074.13 USD (39.31%)
相对跌幅:
结余:
40.65% (2 074.13 USD)
净值:
21.48% (846.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|190
|BITCOIN
|2
|TONCOIN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|487
|BITCOIN
|-285
|TONCOIN
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|12K
|BITCOIN
|-348K
|TONCOIN
|-2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +674.76 USD
最差交易: -721 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +432.74 USD
最大连续亏损: -1 252.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday trading
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
17
98%
193
84%
5%
1.04
1.05
USD
USD
41%
1:500