- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
91 (81.98%)
Убыточных трейдов:
20 (18.02%)
Лучший трейд:
244.17 USD
Худший трейд:
-266.13 USD
Общая прибыль:
1 255.02 USD (24 809 pips)
Общий убыток:
-1 045.30 USD (13 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (199.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
388.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.72%
Макс. загрузка депозита:
5.38%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
69 (62.16%)
Коротких трейдов:
42 (37.84%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
13.79 USD
Средний убыток:
-52.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-340.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-340.45 USD (2)
Прирост в месяц:
-20.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.37 USD
Максимальная:
641.88 USD (34.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.15% (641.32 USD)
По эквити:
14.53% (227.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +244.17 USD
Худший трейд: -266 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +199.47 USD
Макс. убыток в серии: -340.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Intraday trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
17
100%
111
81%
5%
1.20
1.89
USD
USD
34%
1:500